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Архив - Донецкая область

Бойовики підібралися до Маріуполя, прогримів кривавий вибух

15.11.2017 20:48
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Бойовики підібралися до Маріуполя, прогримів кривавий вибух

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив про нову трагедію на Донбасі

За його словами, в Донецькій області в районі селища Гнутове на протитанковій міні підірвався службовий автомобіль поліції, який рухався по автодорозі «Талаковка-Гнутове».

Міну, уточнює Аброськін, заклали бойовики. Від отриманих травм загинув майор поліції, 1981 року народження. Крім того, ще двоє поліцейських отримали поранення і перебувають у лікарні.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики змінили тактику в АТО.

Джерело: Politeka



Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв
 
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