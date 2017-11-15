Главные горячие точки АТО: где Захарченко боится прорыва ВСУ

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко в последнее время много паникует, произнося речи и комментарии о возможном наступление ВСУ при поддержке американских войск.

Depo.ua продолжает отслеживать события в зоне проведения антитеррористической операции и вокруг нее.

В последнее время как-то много новостей разного характера накладываются друг на друга таким образом, что хочешь – не хочешь, а начинаешь находить в этом определенные закономерности. Взять, для примера, информацию о том, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

Казалось бы – новость эта уже давно не новость и тему эту мусолят с той или иной интенсивностью уже несколько лет. Однако, почему-то именно сейчас она вызвала нездоровую реакцию, которую можно назвать также и паникой и истерикой, главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Двадцать тысяч человек – это практически две дивизии. Это – армия, которая должна зайти на территории "ДНР" и "ЛНР" для обеспечения охраны ОБСЕ. Тридцать человек на одного представителя миссии ОБСЕ – это очень хорошая "охрана", и она дорого стоит", – заорал Захарченко, резонно предвкушая собственный крах в случае реализации такого сценария.

Кроме этого Захарченко поделился и другими опасениями – по поводу подготовки украинской армии к зачистке Донбасса от него и его прихвостней.

"Идет подготовка к наступлению, вчера был обстрел на Светлодарской дуге. Ситуация ведет к большой войне", – сказал Захарченко.

Что интересно, Захарченко не зря выделил именно Светлодарскую дугу. В последние дни именно там наблюдается наиболее горячая обстановка на фронте. В частности, это хорошо видно из анализа ситуации в зоне АТО за последние выходные. Плюс, именно на Светлодарской дуге в течение последних лет ВСУ удалось отвоевать больше территории у врага и, что самое главное, именно там есть чуть ли не лучшие перспективы делать это и впредь.

Как известно, там "вахтовым методом" несут службу 53-я отдельная механизированная бригада (53 ОМБр, в которую входит, в частности, 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар") и 54-я отдельная механизированная бригада (54 ОМБр, в состав которой входит, в частности, 25-й отдельный мотопехотный батальон "Киевская Русь"), которые сменяют друг друга в порядке ротации. Процесс этот длится уже около года и за это время бойцы двух бригад хорошенько изучили местность, не говоря уже о закаленности в боях.

Кстати, Захарченко не зря паникует: несколько недель назад на дугу заступила 54 ОМБр – та самая, которая в декабре прошлого года совершила дерзкую контратаку на позиции боевиков и отбила у них так называемый "Волшебный лес" и "Кикимору" – важные тактические объекты в этом районе.

Также Светлодарская дуга является одним из самых перспективных направлений наступления украинской армии и со стратегической точки зрения. Используя дугу, как плацдарм, ВСУ могут как клином врезаться во временно оккупированную территорию и дойти до Саур Могилы, снова разделив "ДНР" и "ЛНР". Также отсюда можно атаковать полуразрушенные Углегорск и Дебальцево и брать в полукольцо Горловку. Можно также непосредственно атаковать саму Горловку с севера. А можно и наоборот: двинуться на северо-восток и нанести удар по позициям "ЛНР" на Бахмутской трассе.

Короче говоря, вариантов развития событий масса, все перекрыть боевикам явно не хватает ресурсов, поэтому они и паникуют.

Кстати, о "ЛНР" и Бахмутской трассе. Мы уже писали в свое время, что после того, как в начале июня этого года ВСУ продвинулись в направлении Желобка и 31-го блокпоста, заняв "серую зону" и окрестности высот 150.3 и 195.3 – под нашим огневым контролем оказалась важная часть этой трассы, в частности то ее ответвление, которое ведет на Сентяновку (экс-Фрунзе) и, как следствие, на Голубовку (экс-Кировск) и Кадеевку (экс-Стаханов).

Таким образом огромный кусок "ЛНР", по сути, оказался мало того, что почти отрезанным от "столицы", так еще и под угрозой окружения. То есть, при большом желании, ВСУ могут потихоньку двигаться вглубь территории "ЛНР" до левого берега реки Лозовой сразу с обеих сторон: северной части Светлодарской дуги и Сентяновки (экс-Фрунзе), мониторя при этом реакцию России. И если активного вмешательства Кремля в ситуацию не будет, то последствия могут быть самыми глобальными. Причем, не только для "ЛНР" и "ДНР", потому что тогда обнажится большой кусок тыла с северной стороны, на оборону которого у Захарченко нет и не предвидится ресурсов.

Отдельно стоит упомянуть, что в упомянутых боях под Желобком отличилась 93-я отдельная механизированная бригада (93 ОМБр), которую в июле в порядке ротации отвели из зоны АТО в места постоянной дислокации и которая в последнее время достаточно активно и очень показательно на полигоне "Широкий Лан" на Днепропетровщине отрабатывает ночные бои и наступательные операции.

Учитывая логику последних ротаций ВСУ в зоне АТО, можно смело предположить, что 93-ю бригаду снова вернут на "Бахмутку" под Желобок, поэтому если ей и придется на практике применять полученные на полигоне навыки наступательного боя – то в первую очередь именно там.

В этом контексте несколько странным является то, что молчит главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, но и тому есть логическое объяснение. Он, в отличие от Захарченко, который уже "брал" и Киев, и Лондон, никогда публично не интересовался и не комментировал боевые действия и военные перипетии, а больше был сосредоточен на борьбе за сохранение власти и набивании карманов. Вот и сейчас он больше занят очередными разборками, на этот раз с "министром МВД" Игорем Корнетом.

Источник: https://from-ua.com