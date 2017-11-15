- Бойовики підібралися до Маріуполя, прогримів кривавий вибух20:48
- Главные горячие точки АТО: где Захарченко боится прорыва ВСУ20:32
- Воинам АТО подготовили документы для получения земельных участков в Мариуполе20:00
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами19:46
- «Моторола» и «Гиви» теперь на монетах «ДНР»19:31
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев19:00
- В Мариуполе военный госпиталь предоставляет бесплатную медпомощь населению18:30
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ15:05
- «Мариуполю» наконец-то вернули три очка, которые им «подарили» киевляне14:30
- Боевики обстреляли жилые кварталы из «Града»: штаб АТО сообщает о разрушениях14:15
Мариупольцу вместо заказанной через интернет бумаги прислали камни
Житель Мариуполя перечислил почти 20 тысяч предоплаты за несуществующий товар, передают MRPL.CITY в полиции.
В начале ноября мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже бумаги по выгодной цене. Продавец попросил с оптового покупателя стопроцентную предоплату в размере 19 100 гривен. Мужчина перечислил всю сумму и прождал товар несколько дней. Но вместо бумаги ему прислали поддоны с камнями. На связь продавец больше не вышел.
Кроме того, еще одна жительница Мариуполя пострадала, перечислив почти 2000 гривен за несуществующий планшет. Девушка в интернете нашла гаджет, который устроил ее по цене и качеству. Потерпевшая переслала деньги продавцу, который после получения средств выключил телефон.
Также в полицию обратилось две женщины, которые заявили об исчезновении с их банковских карт всех средств. В обоих случаях женщинам позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник втерся в доверие и снял деньги.
По всем случаям возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Гражданам, совершившим данные правонарушения, грозит до 3 лет лишения свободы.
Напомним, в Мариуполе осудят женщину, которая выманивала деньги у людей преклонного возраста под видом «снятия порчи».
Теги: Донбасс, Мариуполь, обман, бумага, камни
- В Донбассе задержана мошенница, обиравшая пенсионеров
- Донбасс грозит рейдерам железным кулаком
- Азаров очень удивил мариупольцев
- Директора судят за подлог и зарплату в конвертах
- Владелец крупного торгового центра в Донбассе заявил о поддержке протестов
- Мэра Мариуполя "двигают" в премьер-министры Украины. ВИДЕО
- Бойовики підібралися до Маріуполя, прогримів кривавий вибух20:48
- Главные горячие точки АТО: где Захарченко боится прорыва ВСУ20:32
- Воинам АТО подготовили документы для получения земельных участков в Мариуполе20:00
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами19:46
- «Моторола» и «Гиви» теперь на монетах «ДНР»19:31
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев19:00
- В Мариуполе военный госпиталь предоставляет бесплатную медпомощь населению18:30
- Появились подробности стрельбы солдат ВСУ в пенсионерку17:01
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ15:05
- «Мариуполю» наконец-то вернули три очка, которые им «подарили» киевляне14:30
- Українців не пускають за кордон через неоплачену комуналку22:25
- Ловушка для Путина: России предрекли два варианта «выхода» с Донбасса22:01
- Если у вас проблемы с памятью21:40
- Связь с пришельцами: создан аппарат для поиска инопланетян21:20
- 25 декабря плюс еще 2 выходных: названа проблема с праздниками21:01
- Бойовики підібралися до Маріуполя, прогримів кривавий вибух20:48
- Главные горячие точки АТО: где Захарченко боится прорыва ВСУ20:32
- Ляшко предлагает вдвое сократить количество депутатов Рады20:17
- Воинам АТО подготовили документы для получения земельных участков в Мариуполе20:00
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами19:46
- Если у вас проблемы с памятью21:40
- Чому не можна їсти перед сном?19:20
- Скоро Новый год: как похудеть за месяц без диет16:16
- Эти вредные привычки убивают почки09:33
- Як захистити шкіру рук від холоду?09:01
- "Напиток богов": найден уникальный артефакт возрастом 8 тысяч лет08:26
- Зміцнити імунітет допоможе хурма07:49
- Назван повседневный продукт, который может стать причиной преждевременной смерти 18:03
- Православный календарь-2018. Важные даты17:06
- Срочные кредиты в Украине: соотношение спроса и предложения16:10
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой
- "Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка
- Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"
- В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"
- "Мы очень активно готовимся, скоро вы все увидите!" – Тука рассказал, как Украина заставит Россию убраться из аннексированного Крыма
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
- "Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)