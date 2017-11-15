«Моторола» и «Гиви» теперь на монетах «ДНР»

15.11.2017 19:31

В так называемой «ДНР» началась продажа монет с портретами боевиков «Моторолы» и «Гиви» - Памятный знак № 3 и Памятный знак № 4

Стоимость одной такой монеты составляет 800 российских рублей или более 350 гривень.

О выпуске данных монет говорится на сайте так называемого «Центрального республиканского банка», сообщает интернет-ресурс vchasnoua.

На монетах помимо портрета также указаны годы жизни, «герб» т.н. «Донецкой Народной Республики» и год чеканки. Также к ним прилагается номерной сертификат.

Выпущены «Памятные знаки» ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Монеты изготовлены из латунного сплава.

О том, купил ли уже кто-то такие монеты ресурс не сообщает.