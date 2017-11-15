Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Моторола» и «Гиви» теперь на монетах «ДНР»

15.11.2017 19:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Моторола» и «Гиви» теперь на монетах «ДНР»

В так называемой «ДНР» началась продажа монет с портретами боевиков «Моторолы» и «Гиви» - Памятный знак № 3 и Памятный знак № 4

 

Стоимость одной такой монеты составляет 800 российских рублей или более 350 гривень. 

О выпуске данных монет говорится на сайте так называемого «Центрального республиканского банка», сообщает интернет-ресурс vchasnoua. 

На монетах помимо портрета также указаны годы жизни, «герб» т.н. «Донецкой Народной Республики» и год чеканки. Также к ним прилагается номерной сертификат. 

Выпущены «Памятные знаки» ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Монеты изготовлены из латунного сплава.

О том, купил ли уже кто-то такие монеты ресурс не сообщает. 

 

Автор статьи: Ольга Милько, внештатный корреспондент
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, монета, ДНР, боевик Моторола
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх