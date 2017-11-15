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Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ
В Верховной Раде рассмотрят законопроект по упрощению процедуры выплат пенсий переселенцам из Донецкой и Луганской областей, передает MRPL.CITY.
Как заявил каналу «112 Украина» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, депутаты предлагают внести в закон поправку, согласно которой выплаты пенсий жителям оккупированных территорий будут осуществляться без оформления справки ВПЛ.
«Есть инициатива, и я ее абсолютно поддерживаю, разорвать связь между статусом вынужденно перемещенного лица и возможностью получать пенсии. Любой пенсионер, который живет на неконтролируемой территории, должен иметь возможность после пересечения линии соприкосновения обратиться в определенные банковские учреждения государственных банков. После прохождения верификации человек должен получить свою, честно заработанную годами, пенсию», – отметил он.
Георгий Тука признал, что правительство в отношении переселенцев породило коррупционные схемы.
«В конце концов мы своими неуклюжими действиями породили огромную коррупционную махину, которая заключается в том, что люди, которые живут на неконтролируемых территориях, чтобы получить статус вынужденно перемещенного лица платят мелкие, но постоянные взятки работникам социальной службы на местах, которые, все прекрасно зная, понимая, выдают жителям "липовые" справки за определенную мзду, после этого начинается постоянно действующая процедура верификации. Чтобы проходить время от времени эту верификацию люди также каждый раз платят дань», - подчеркнул замминистра.
Теги: Донбасс, переселенцы, справка, ВПЛ, пенсии
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