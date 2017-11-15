В Дружковке тайник с ювелирными изделиями пенсионерки обчистила «соцработница»

15.11.2017 13:19

Доверчивая пенсионерка стала жертвой «соцработницы», укравшей содержимое шкатулки для украшений.



70-летняя жительница Дружковки поплатилась за то, что впустила в дом незнакомку, отрекомендовавшуюся соцработником. Пенсионерка и не подумала проверить наличие документов у гостьи, ведь она с порога озвучила перечень услуг, рекомендованный для пожилых людей соцорганом.



После дружеской беседы «соцработница» пожелала выпить чая. И пока хозяйка готовила в кухне напиток, аферистка начала рыться в вещах. Найдя тайник с золотыми ювелирными изделиями и тридцатью серебряными монетами, женщина схватила его содержимое и быстро покинула дом в неизвестном направлении.



Пенсионерка сообщила обо всем правоохранителям, которые зарегистрировали преступление как кражу. Лже-соцработнице грозит лишение свободы сроком до 3 лет.



В Дружковском ПО отмечают, что в последнее время из-за своей излишней доверчивости именно пенсионеры составляют так называемую «группу риска». Правоохранители просят граждан проверять удостоверение личности, подтверждающее принадлежность к тому или иному органу и только после этого пускать незнакомцев в свой дом.





