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В Дружковке тайник с ювелирными изделиями пенсионерки обчистила «соцработница»

15.11.2017 13:19
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В Дружковке тайник с ювелирными изделиями пенсионерки обчистила «соцработница»

Доверчивая пенсионерка стала жертвой «соцработницы», укравшей содержимое шкатулки для украшений.

70-летняя жительница Дружковки поплатилась за то, что впустила в дом незнакомку, отрекомендовавшуюся соцработником. Пенсионерка и не подумала проверить наличие документов у гостьи, ведь она с порога озвучила перечень услуг, рекомендованный для пожилых людей соцорганом.

После дружеской беседы «соцработница» пожелала выпить чая. И пока хозяйка готовила в кухне напиток, аферистка начала рыться в вещах. Найдя тайник с золотыми ювелирными изделиями и тридцатью серебряными монетами, женщина схватила его содержимое и быстро покинула дом в неизвестном направлении.

Пенсионерка сообщила обо всем правоохранителям, которые зарегистрировали преступление как кражу. Лже-соцработнице грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

В Дружковском ПО отмечают, что в последнее время из-за своей излишней доверчивости именно пенсионеры составляют так называемую «группу риска». Правоохранители просят граждан проверять удостоверение личности, подтверждающее принадлежность к тому или иному органу и только после этого пускать незнакомцев в свой дом.



Автор статьи: Светлана Сластина, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, пенсионер, Дружковка, воровство
 
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