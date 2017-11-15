В Мариуполе военный госпиталь предоставляет бесплатную медпомощь населению

15.11.2017 18:30

Жители Мариуполя массово обращаются за бесплатной медицинской помощью в мобильный военный госпиталь, передает MRPL.CITY

Современный мобильный госпиталь для военных из зоны АТО переехал из Одессы в Мариуполь. Горожане также имеют возможность получить квалифицированную помощь медиков абсолютно бесплатно. Здесь на современном оборудовании врачи проводят диагностику заболеваний, а также реализовывают сложнейшие операции и спасают жизни сотням защитникам Украины и местным жителям.

«С каждым днем гражданских людей становится все больше, пик был, когда мы принимали около 50 человек в день, конечно, военных из них большинство, но жители Мариуполя стали намного чаще к нам обращаться», - и.о. начальника сортировочно-локационного отделения младший лейтенант Дмитрий Хоружий.

Особым спросом пользуется стоматологические услуги, есть возможность ими воспользоваться в передвижном медкабинете на территории пятой горбольницы, в рамках акции «Очаровательная улыбка» или же непосредственно в кабинете военного госпиталя. С самого утра мариупольцы занимают очередь, чтобы быть в числе тех, кто попадет на прием врачей-стоматологов. Горожан привлекает ультрасовременное оборудование, квалифицированные специалисты, а также тот факт, что лечение предоставляется абсолютно бесплатно.

Чтобы получить медицинскую помощь мариупольцам следует обратиться в военный госпиталь, пройти обследование и проконсультироваться со специалистом, далее уже будет назначено соответствующее лечение.

«За последний месяц мы приняли около 150 гражданских лиц. Был случай протезирования тазобедренного сустава, проведены две сложные операции, связанные с вегето-сосудистой системой. Пациенты рады получить помощь, а это уже говорит о правильном имидже госпиталя», - поделился начальник медчасти подполковник Юрий Николюк.

Напомним, что сегодня военный госпиталь получил современное эндоскопическое оборудование, с его помощью врачи могут провести диагностику ран брюшной полости, без травм для организма, остановить кровотечение.

Источник: http://mrpl.city