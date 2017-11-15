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Вести АТО: Бойцов ВСУ обстреляли из артиллерии, минометов и танка, есть раненые
На протяжении прошедших суток оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Около десяти вооруженных провокаций были осуществлены с использованием артиллерии, минометов и танка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.
На Луганском направлении около 20.00 российско-оккупационные войска вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии 152-го калибра по защитникам Зайцевого. Обстрел продолжался около двух часов и было выпущено около ста снарядов.
Вследствие этих обстрелов один из снарядов попал в частный дом местных жителей по улице Коляденко, 34.
Также на этом направлении боевики обстреляли из миномета калибра 120-мм защитников Лозового, а из 82-мм - опорные пункты войск ВСУ вблизи Новгородского и Луганского. По позициям неподалеку Новгородского стрелял танк.
На Донецком направлении противник выпустил более десятка мин калибра 120-мм в районе Верхнеторецкого.
Кроме того, на разных участках фронта враг также активно применял весь спектр пехотного вооружения.
Под обстрелы оккупантов попали защитники ряда прифронтовых населенных пунктов как в Луганской, так и Донецкой областях, среди которых подступы к Светлодарску, Троицкому, Новгородскому, Красногоровке, Старогнатовке, Новотроицкому и Авдеевке.
Несмотря на то, что вражеский огонь был достаточно плотным, почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору прицельным огнем.
В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Им была оказана неотложная медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, обстрел, АТО, ВСУ
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