Воинам АТО подготовили документы для получения земельных участков в Мариуполе

15.11.2017 20:00

На заседаниях постоянных комиссий городские власти обсудили вопрос передачи земельных участков воинам АТО, передает MRPL.CITY

На следующей сессии городского совета планируется обсудить вопрос о выделении земель для участников боевых действий. Ранее депутаты сняли с повестки дня эти вопросы на доработку, чем вызвали бурю негодования со стороны военнослужащих и депутатского меньшинства.

На сегодняшний день подготовлена необходимая документация по землеотводу, что позволит участникам АТО, в ближайшее время, вступить в права пользования своими участками и ускорить процесс строительства жилья.

Уже сейчас готовы к утверждению 26 проектов из 39 заявленных, еще 4 согласованы и находятся в Центре админуслуг. Проекты включают в себя решение вопроса путем выделения участникам АТО земельных участков на улице Пейзажной в Левобережном районе. Что касается участков по переулку Спортивному, то секретарь городского совета Степан Махсма призвал подойти к вопросу с рациональной точки зрения: «Участки по переулку Спортивному вполне подходят, чтобы там возвели многоэтажный дом, где будут проживать и воины АТО, и многодетные семьи. Это входит в городскую Программу строительства социального жилья, которая поможет гражданам незащищенной категории».