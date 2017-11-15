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Воинам АТО подготовили документы для получения земельных участков в Мариуполе
На заседаниях постоянных комиссий городские власти обсудили вопрос передачи земельных участков воинам АТО, передает MRPL.CITY
На следующей сессии городского совета планируется обсудить вопрос о выделении земель для участников боевых действий. Ранее депутаты сняли с повестки дня эти вопросы на доработку, чем вызвали бурю негодования со стороны военнослужащих и депутатского меньшинства.
На сегодняшний день подготовлена необходимая документация по землеотводу, что позволит участникам АТО, в ближайшее время, вступить в права пользования своими участками и ускорить процесс строительства жилья.
Уже сейчас готовы к утверждению 26 проектов из 39 заявленных, еще 4 согласованы и находятся в Центре админуслуг. Проекты включают в себя решение вопроса путем выделения участникам АТО земельных участков на улице Пейзажной в Левобережном районе. Что касается участков по переулку Спортивному, то секретарь городского совета Степан Махсма призвал подойти к вопросу с рациональной точки зрения: «Участки по переулку Спортивному вполне подходят, чтобы там возвели многоэтажный дом, где будут проживать и воины АТО, и многодетные семьи. Это входит в городскую Программу строительства социального жилья, которая поможет гражданам незащищенной категории».
Теги: Донбасс, Мариуполь, земля, воины, АТО
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