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Захарченко: «В «ДНР» разработано оружие, «способное уничтожить ВСУ»
В интервью журналистам «РИА Новости» самопровозглашенный лидер «ДНР» Александр Захарченко рассказал о завершенной разработке в так называемой «республике» оружия, которое «способно с высокой скоростью уничтожить противника», передает replyua.net.
«На протяжении всего периода конфликта донецкая оборонка завершила разработку и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью и с таким же качеством. Наступление украинских Вооруженных сил закончится, так и не успев начаться», — сказал он.
Ранее стало известно, что главари самопровозглашенной «Донецкой республики» испугались проведения ротации сил антитеррористической операции на мариупольском направлении. Подтверждением этого является заявление «заместителя командующего оперативным командованием» боевиков «ДНР» Эдуарда Басурина в комментарии одному из подконтрольных Кремлю средств массовой информации.
Кроме всего прочего, Басурин сообщил, что не исключает «обострения ситуации на мариупольском направлении в связи с ротацией украинских силовиков».
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко
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