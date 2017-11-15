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Журналист выступил с неутешительным прогнозом о войне на Донбассе

15.11.2017 09:48
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Журналист выступил с неутешительным прогнозом о войне на Донбассе

По утверждению известного журналиста Дениса Казанского, на оккупированных территориях Донбасса ситуация будет продолжать оставаться напряженной, так как в настоящее время отсутствуют даже малейшие намеки на это, передает replyua.net.

«У меня не было каких-либо ожиданий от того, что с Путиным удастся о чем-то договориться. И я уже полностью убежден: до тех пор, пока Путин не уйдет вообще, не покинет пост президента России, нам не удастся решить ситуацию на Донбассе. И она такой и останется. Другими словами, это надолго – этот замороженный конфликт», – подчеркнул журналист в интервью «5 каналу». 

С точки зрения Казанского, на сегодняшний день нет каких-либо подвижек к перемирию и нет никаких признаков, что оккупированная территория Донбасса будет отдана Украине. 

«Таким образом, там продолжается строительство каких-то укреплений, эти внутренние организации, скажем так, эти все фейковые министерства, которые там действуют, они все практически придерживаются российских законов. И они бы не строили всю эту систему, если бы они планировали возвращать эту территорию Украине», – констатировал Казанский. 



Теги: Донбасс, война, прогноз, АТО
 
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