Геращенко озвучила, сколько заложников готовы отпустить боевики «ЛДНР»

16.11.2017 18:20

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в четверг, 16 ноября 2017 года заявила журналистам, что в ОРДЛО подтвердили готовность обменять 88 украинских пленных из списка 157, которых запросил Киев, пишет «Интерфакс Украина».



Как информирует replyua.net, по словам члена гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирины Геращенко, озвученное боевиками количество украинских пленных могут уже до Нового года вернуться домой к родным. Она отметила: «Украинская сторона, как вам известно, ищет все возможности для освобождения заложников, которые находятся на территориях Украины, временно оккупированных боевиками. Мы подтвердили готовность передать той стороне всех лиц, которых они запрашивают, если это соответствует законодательству нашей страны, то есть, если в этом нет нарушения законов и процессуальных норм».



В это же время она добавила: «Ключ для освобождения всех заложников находится в Кремле. Мы очень надеемся на позитивные результаты до Нового года». Согласно с данными вице-спикера ВРУ, на сегодняшний день в списках Службы безопасности Украины 157 украинских заложников. Однако другая сторона подтвердила только 88 граждан. Геращенко сказала: «Подтвердили только 88 украинцев, в первую очередь, это военные. Большая часть из них на протяжении уже трех лет удерживаются в Макеевской колонии. Мы готовы передать более 300 человек, которых запрашивает та сторона».