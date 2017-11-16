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Главный вопрос - восстановление Донбасса
В Торецке (бывшем Дзержинске) состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Гости из Киева вместе с властями Донетчины искали пути решения вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры региона (который входит в зиму с целым букетом проблем).
Нужны «чёрный список» и «прозрачный механизм»
Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Жебривский сообщил, что было поддержано предложение властей Донетчины по созданию «чёрного списка» фирм, которые не выполняют свои обязательства по ремонту и восстановлению инфраструктуры.
«Недобросовестные фирмы, которые выиграли через ProZorro благодаря предложенной ими низкой цене и завалили работы на объектах, будут лишаться лицензий. Об этом в Торецке заявил Геннадий Зубко, вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, - отметил губернатор Донетчины. - Есть колоссальные проблемы безответственности подрядчиков и вопиющие случаи, когда не можем не только повлиять на них, но и сдвинуть заведённую ими в тупик ситуацию».
Жебривский попросил поддержки депутатов в части обеспечения жильём переселенцев, а также - в вопросе восстановления повреждённого во время обстрелов частного жилья.
«Сегодня закон прямо запрещает нам это делать, и мы ищем пути, чтобы помочь людям: объявляем чрезвычайную ситуацию местного значения, выделяем деньги на стройматериалы, формируем ремонтные бригады из числа личного состава Госслужбы ЧС», - рассказал губернатор.
По словам Жебривского, соблюдение этих процедур требует много времени, кроме того, человеческие ресурсы спасателей ограничены.
«От законодателей и государства нам нужен простой, понятный и прозрачный механизм восстановления частного жилья. Мы даже денег не просим - финансовый ресурс у нас есть. Встретил понимание участников выездного заседания и по этому вопросу», - уверяет губернатор.
Напомним, что с начала проведения работ (с 5 августа) бойцы ГСЧС завершили восстановительные работы в Авдеевке более, чем по 110 адресам.
Две водные проблемы
Много времени уделили обсуждению вопроса стабильного обеспечения питьевой водой прифронтовых населённых пунктов Донецкой области.
Как сообщает Антикризисный медиацентр, были отмечены две главные проблемы, связанные с вооружённым конфликтом на Востоке страны, и ставшие причиной постоянных перебоев с водоснабжением в Мариуполе, Торецке, Авдеевке и соседних с ними населённых пунктах. Первая - это частые повреждения водных магистралей в результате обстрелов, вторая - финансовая несостоятельность областного коммунального предприятия «Вода Донбасса» из-за системных неплатежей с неподконтрольной территории.
«При участии специалистов КП «Вода Донбасса» мы должны выработать альтернативные проекты, которые могли бы обеспечить водоснабжение территории Донецкой области во время военных обострений, в условиях повреждений коммунальных систем. Жизнедеятельность Торецка, Волновахи и Мариуполя должна быть обеспечена круглосуточно», - отметил Геннадий Зубко.
Слова министра ЖКХ конкретизировал губернатор Донетчины. Павел Жебривский представил Стратегию развития Донецкой области, которая включает Региональную программу «Вода Донбасса». В частности, в ней предусмотрено:
- строительство водовода питьевой воды от Красноармейской фильтровальной станции в города Красногоровка и Марьинка длиной 19 км;
- строительство водовода для переброски воды из Павлопольского в Старо-Крымское водохранилище Д = 1200 мм, длиной 19 км;
- строительство станции ультрафильтрации на площадке Старо-Крымской фильтровальной станции;
- реконструкция водоводов от Старо-Крымской фильтровальной станции до водопроводных вводов «Мирный» и «Новосёловка» длиной 15,5 км, Д = 1200 мм;
- реконструкция насосных станций водопровода, замена одной нитки трубопровода, строительство водопровода в г. Торецке и водовода на насосную станцию 3-го подъёма г. Покровска.
Эти и другие меры, по словам специалистов, позволят стабилизировать водоснабжение на постоянной основе и обеспечить временную аварийную подачу воды в случае повреждения основной магистрали. При этом подчёркивается, что данные проекты не отрезают от водоснабжения временно неподконтрольные территории, которые обязательно вернутся под украинскую юрисдикцию.
Стас ДОЛГОВ.
Теги: Донбасс, война, вода, восстановление, АТО
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