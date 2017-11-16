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Архив - Донецкая область

Ихтамнет: на Донбассе российских танков больше, чем в армии Британии

16.11.2017 19:18
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Россия разместила на Донбассе танков в четыре раза больше, чем есть у британской армии

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы обсуждаем Донбасс. Россия говорит, что их там нет, несмотря на наличие до 500 танков — в четыре раза больше, чем танков в британской армии на вооружении — наравне с сотнями другого тяжелого вооружения и тысячами российских регулярных военных и наемников«, — сказал Климкин.

Следует отметить, что такое заявление глава украинского МИД сделал после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обвинила Россию в попытке «сеять раздор на Западе».

Напомним, как ранее писала Politeka, украинские спецслужбы ярко поздравили президента РФ Владимира Путина с Днем Рождения опубликовав данные более 1500 наемников его секретной армии. Целый контейнер листовок с личным номером руководителя секретной армии Дмитрия Уткина доставили в Москву накануне дня рождения Путина 7 октября. Одновременно по всему Киеву аналогичные листовки были расклеены в публичных местах.

 

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Daily Mail



Теги: Россия, Донбасс, АТО, танки
 
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