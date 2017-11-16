- Боевики ведут обстрелы из минометов и гранатометов по всем направлениям – штаб АТО21:12
- В школе на Донетчине эвакуировали детей 20:50
- Ихтамнет: на Донбассе российских танков больше, чем в армии Британии19:18
- Геращенко озвучила, сколько заложников готовы отпустить боевики «ЛДНР»18:20
- Юрий Бойко: Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выступает против бюджета, предложенного правительством – в нем не учтены социальные потребности людей16:41
- ОБСЕ: На Донбассе резко подскочило количество взрывов15:58
- В Мариуполе начал работу турецкий асфальтный завод14:50
- Подробности трагедии под Мариуполем (ВИДЕО)13:18
- Оккупанты на Донбассе продолжают тактические перемещения сил и средств13:00
- Обмен пленными: Украина отказалась идти на шантаж боевиков12:46
На Донбассе опять "горячо": стрельба не смолкает
За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики 16 раз нарушили перемирие - ни один боец ВСУ не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.
"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности вражеских обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон не имеет. Оккупанты продолжают обстреливать укрепления сил АТО, время от времени используя минометы", - говорится в заявлении.
На Луганском направлении около полуночи российско-террористические войска обстреляли из минометов калибра 120-мм защитников Майского.
По одной вооруженной провокации вчера вечером было зафиксировано неподалеку Александровки, Троицкого и Светлодарска - противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
На Донецком направлении российские наемники били по нашим опорным пунктам с пехотного вооружения.
Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Песков и Талаковки, из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - подступы к Авдеевке и шахте Бутовка.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали ответный огонь.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, стрельба, АТО
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Прокурорский деятель ЛНР просто так стрелял по прохожим
- Все по Путину - экс-главарь "ДНР" Ходаковский подтвердил, что боевики стреляют под прикрытием мирного населения
- Уж соловьи обезголосили, а пушки все ещё стреляют
- Донбасские беды: война и вода
- Як на Донбасі працюють "винищувачі танків" (ФОТО)
- Боевики ведут обстрелы из минометов и гранатометов по всем направлениям – штаб АТО21:12
- В школе на Донетчине эвакуировали детей 20:50
- Ихтамнет: на Донбассе российских танков больше, чем в армии Британии19:18
- Геращенко озвучила, сколько заложников готовы отпустить боевики «ЛДНР»18:20
- Юрий Бойко: Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выступает против бюджета, предложенного правительством – в нем не учтены социальные потребности людей16:41
- ОБСЕ: На Донбассе резко подскочило количество взрывов15:58
- В Мариуполе начал работу турецкий асфальтный завод14:50
- Подробности трагедии под Мариуполем (ВИДЕО)13:18
- Оккупанты на Донбассе продолжают тактические перемещения сил и средств13:00
- Обмен пленными: Украина отказалась идти на шантаж боевиков12:46
- Нехватка денег на субсидии украинцам: в Минфине прокомментировали ситуацию21:48
- Як цукровий діабет впливає на психіку?21:30
- Боевики ведут обстрелы из минометов и гранатометов по всем направлениям – штаб АТО21:12
- В школе на Донетчине эвакуировали детей 20:50
- Порошенко «унесло» в открытое море, появились фото20:30
- Почему исчезли пятна на Солнце?20:10
- Изменены правила расчета пенсий чернобыльцам: стали известны детали19:50
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год19:36
- Ихтамнет: на Донбассе российских танков больше, чем в армии Британии19:18
- Ученые нашли ген долголетия19:00
- Як цукровий діабет впливає на психіку?21:30
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год19:36
- Самые опасные алкогольные напитки14:20
- Донбасский фронт: Обстановка накаляется 09:25
- Названо простое, но эффективное средство от головной боли09:10
- Чи шкідливо вживати продукти, які містять глютен?08:26
- Картопля може вилікувати гепатит07:45
- Если у вас проблемы с памятью21:40
- Чому не можна їсти перед сном?19:20
- Скоро Новый год: как похудеть за месяц без диет16:16
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- "Мы очень активно готовимся, скоро вы все увидите!" – Тука рассказал, как Украина заставит Россию убраться из аннексированного Крыма
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину
- В. Кравченко: "На Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было на Донбассе…"
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
- Путин меняет тактику: Украина получила новое предупреждение
- Главарь «ДНР» анонсировал начало большой войны
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе