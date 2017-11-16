Нелёгкая судьба вузов-переселенцев

16.11.2017 12:15

С того момента, как многие донецкие учебные заведения стали переселенцами, прошло три года. Корреспондент «Донбасса» узнавала, как сложилась «переселенческая» судьба самых известных вузов, чьей родиной является столица шахтёрского края.

Донецкий юридический институт

10 июня 2014 года Донецкий юридический институт был захвачен вооружёнными людьми. Через месяц преподавательский состав и более 800 студентов временно перебрались в Мариуполь. Учебное заведение разместилось на базе Мариупольского училища профессиональной подготовки работников милиции.

В октябре того же года Донецкий юридический институт переехал в Кривой Рог, где ему было отдано помещение Центра специализации Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

В марте 2015-го Криворожский городской совет предоставил переселенцу здание для размещения главного корпуса института. В главном корпусе расположились учебные аудитории, лекционные залы, кабинеты для преподавателей, общая библиотека института, кабинеты для административного подразделения института. В институте стартовал полноценный учебный процесс.

А в марте 2016-го преподавателей и студентов вуза ожидало ещё одно приятное известие - им было предоставлено здание бывшей школы. После ремонта стало ясно, что получился замечательный учебный комплекс для подготовки специалистов для подразделений Национальной полиции Украины - учебные аудитории, актовый зал, библиотека, общежитие, столовая, спортивные залы, тир.

«Несмотря на трудности и сложности, которые возникали в новых условиях, институт не только сохранил своё доброе имя и традиции, прожил период оптимизации и сейчас активно развивается во всех направлениях своей деятельности, восстанавливаясь и расширяясь уже на территории Криворожья. Сегодня институт увеличивает свой научный и научно-педагогический потенциал», - отмечает руководство вуза.

18 октября 2016 года в Мариуполе был открыт Центр первичной профессиональной подготовки «Академия полиции» Донецкого юридического института, вошедший в структуру вуза-переселенца. Основная цель деятельности Центра - надлежащее обеспечение первичной профессиональной подготовки лиц, впервые принятых на службу в полицию. А в мае текущего года мариупольская городская власть передала Донецкому юридическому институту ещё три здания в Приморском районе. Таким образом с сентября в Мариуполе Донецкий юридический институт МВД Украины начал подготовку специалистов по направлениям «Право» и «Правоохранительная деятельность», которые станут работать в подразделениях криминальной полиции, органов досудебного расследования, превентивной деятельности полиции. Курсанты, прошедшие отбор на факультет подготовки специалистов для Национальной полиции Украины, будут учиться по госзаказу МВД Украины.

«Думаю, в ближайшее время наш вуз будет называться не Донецким, а Донбасским. Это поддерживает и облгосадминистрация», - отметил во время открытия Мариупольского филиала ректор юринститута Виктор Бесчастных.

Донецкий медицинский университет им. М.Горького

Открытие филиала Донецкого

медицинского университета в Мариуполе.





Несмотря на захват административных зданий и беспорядки в Донецке в 2014-м, руководству Донецкого медицинского университета удалось завершить 2013/2014 учебный год и выдать выпускникам украинские дипломы о высшем медицинском образовании. Была даже начата приёмная кампания по поступлению в университет.

Однако 5 июля 2014 года столица шахтёрского края была полностью оккупирована. Медуниверситет оказался подчинён «Министерству образования и науки» так называемой ДНР, и по этой причине вуз был вынужден уехать из родного города.

Как с горечью рассказывали позже представители администрации, среди сотрудников университета не было единодушия. Кто-то перешёл на работу в другие вузы Украины, кто-то остался в Донецке и продолжил работу в медицинском университете «ДНР». Однако немалая часть работников переехала в Краматорск, где был вынужден «расквартироваться» вуз-переселенец.

В Краматорске ДонМУ отдали здание Донбасской государственной машиностроительной академии. «Когда мы сюда приехали в начале 2015 года, у нас не было ничего - лишь телефоны, авторучки и кипа бумаг, - рассказал позже журналистам декан медицинского факультета, доктор медицинских наук, профессор Александр Герасименко. - Первые занятия начались 2 февраля 2015 года, можно сказать, в спартанских условиях…». Около восьмисот студентов, выехавших из оккупированного Донецка, пришли на первые «краматорские» занятия университета.

Было трудно всем - и преподавателям, и студентам. Для вуза такого статуса потеря учебной базы, клиник, лабораторий оказалась огромной и трудновосполнимой. Но самой сокрушительной потерей сотрудники университета считали и считают то, что в Донецке остался анатомический музей, гистологический материал, который собирали все 85 лет существования вуза.

Со временем клинические кафедры были организованы на базе лечебно-профилактических учреждений Краматорска, Славянска, Дружковки. Филиал факультета интернатуры и последипломного образования организован в Мариуполе.

В столице Приазовья на открытии филиала медуниверситета в ноябре 2016-го присутствовали глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и ректор университета Юрий Думанский. Возле здания вуза мэр Мариуполя Вадим Бойченко и губернатор собственноручно зацементировали капсулу времени с пожеланиеями будущим студентам вуза.

В 2017 году филиал ДонНМУ в Мариуполе принял 126 первокурсников, а всего в сентябре в аудитории медуниверситета вошли 700 абитуриентов.

Донецкий национальный университет

Донецкий национальный университет

в Виннице готовится к Дню открытых дверей.





Одним из первых из оккупированного областного центра выехал коллектив Донецкого национального университета (около 600 сотрудников вуза). 12 учебных корпусов, 11 факультетов, 76 кафедр, научная библиотека с книжным фондом в 1,2 млн экземпляров - всё это осталось в Донецке.

Новую жизнь вуз вынужден был начинать практически с нуля в отданном ему Винницей административном здании ювелирного завода «Кристалл». В первое время занятия со студентами проводились дистанционно: преподаватели отправляли задания по корпоративной сети и через неё же получали ответы.

Уже 1 сентября 2015-го стало ясно, что и в Виннице один из лучших вузов страны собрал отличный «урожай» - в тот год на все формы обучения в университет поступили 2450 студентов, в том числе, 1006 первокурсников. «Несмотря на все проблемы и вызовы судьбы, мы выстояли, и сегодня вместе с вами в гостеприимной Виннице открываем новую страницу нашей истории», - сказал, выступая на Первом звонке, ректор ДонНУ Роман Гринюк.

В мае 2015-го коллектив ДонНУ по случаю 50-летия получения вузом статуса университета подарил полутораметровую металлическую розу жителям Винницы в благодарность за гостеприимство. «Мы прошли все испытания, и сегодня здесь, на винницкой земле», - сказал ректор университета, отметив, что роза является символом Донецка, и ежегодно в его родном городе цветёт более миллиона роз.

А в июне 2016-го министр образования Лилия Гриневич подписала приказ о переименовании Донецкого национального университета в университет имени Василия Стуса. Тогда же на сайте Освіта.uа появилась информация о том, что в консолидованном рейтинге вузов Украины 2015 года ДонНУ занял первое место в рейтинге лучших вузов центрального региона страны и 15 место в общем рейтинге.

«В Донецке это был сильнейший вуз региона. Когда он переехал в Винницу, то многое подвергалось сомнению. За два года университет на новом месте смог не только восстановиться, но и начать развиваться во многих направлениях. Огромное количество новых возможностей открылось перед студентами - гранты, проекты, поездки и так далее, новое оборудование для лабораторий, новые специализации, сотрудничество с другими университетами. Учиться приятно и полезно. Мы получаем не только теоретические знания, но и практические», - такими словами в 2016 году рассказывала о своём вузе корреспонденту «Донбасса» студентка Евгения.

В мае 2017 года ДонНУ отпраздновал свой 80-летний юбилей. Поздравления принимали педагоги вуза и более пяти с половиной тысяч студентов. «Мы живём в непростое время, когда существует много вызовов, но это исторический момент, который формирует внутренние силы украинского народа, украинского государства, каждого из нас. Это время даёт толчок для развития современной Европейской Украины, которая выходит на новые орбиты своего развития и основой этого является наука. Желаю вам творческого вдохновения и веры в то, что всё у нас будет хорошо», - с такими словами обратился к ним председатель облгосадминистрации Валерий Коровий и подарил университету символическую картину «Семь чудес Винниччины».

«Донецкий национальный университет имени Василия Стуса - это большая семья, в которой царит дружеская атмосфера. Ежегодно студентами университета становятся более двух тысяч талантливых абитуриентов. ДoнНУ имeни Ваcиля Стуcа всячески способствует иx развитию и поддерживает их инициативы», - с гордостью говорят о своём университете сегодняшние студенты.

Марина ЛИТВИНОВА.