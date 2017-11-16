- Боевики ведут обстрелы из минометов и гранатометов по всем направлениям – штаб АТО21:12
- В школе на Донетчине эвакуировали детей 20:50
- Ихтамнет: на Донбассе российских танков больше, чем в армии Британии19:18
- Геращенко озвучила, сколько заложников готовы отпустить боевики «ЛДНР»18:20
- Юрий Бойко: Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выступает против бюджета, предложенного правительством – в нем не учтены социальные потребности людей16:41
- ОБСЕ: На Донбассе резко подскочило количество взрывов15:58
- В Мариуполе начал работу турецкий асфальтный завод14:50
- Подробности трагедии под Мариуполем (ВИДЕО)13:18
- Оккупанты на Донбассе продолжают тактические перемещения сил и средств13:00
- Обмен пленными: Украина отказалась идти на шантаж боевиков12:46
Оккупанты на Донбассе продолжают тактические перемещения сил и средств
По данным группы "Информационное сопротивление", российские оккупанты на Донбассе в тактических целях продолжают перемещения сил и средств
В частности:
- между Долгим и Степовым фиксировалось очередное перемещение бронетехники противника – 5 БМП-12, 1 БРДМ-2 и 2 МТ-ЛБ. Техника передвигалась от перекрёстка у Степового на северо-восток;
- по трассе Т0508 оккупанты перебросили не менее 5-и танков типа Т-72 разных модификаций (все трейлерами), перемещали «россыпью» на участке между Обильным и Старобешево с севера на юг;
- севернее Благодатного наблюдалась перемещаемая на северное направление Уралами 6-и орудийная батарея 122-мм пушек-гаубиц Д-3030А. Через некоторое время в том же направлении проследовала ещё пара таких орудий и 2 МТ-ЛБ;
- в район высоты 247.2 со стороны Каштанового оккупанты двумя грузовиками перебросили ЗУ-23-2 и 120-мм миномёт, позже в этом же направлении – МТ-ЛБ.
ИС
Теги: Донбасс, война, АТО
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине
- Донбаський фронт: волонтери повідомили, де найгорячіше
- Боевики ведут обстрелы из минометов и гранатометов по всем направлениям – штаб АТО21:12
- В школе на Донетчине эвакуировали детей 20:50
- Ихтамнет: на Донбассе российских танков больше, чем в армии Британии19:18
- Геращенко озвучила, сколько заложников готовы отпустить боевики «ЛДНР»18:20
- Юрий Бойко: Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выступает против бюджета, предложенного правительством – в нем не учтены социальные потребности людей16:41
- ОБСЕ: На Донбассе резко подскочило количество взрывов15:58
- В Мариуполе начал работу турецкий асфальтный завод14:50
- Подробности трагедии под Мариуполем (ВИДЕО)13:18
- Оккупанты на Донбассе продолжают тактические перемещения сил и средств13:00
- Обмен пленными: Украина отказалась идти на шантаж боевиков12:46
- Нехватка денег на субсидии украинцам: в Минфине прокомментировали ситуацию21:48
- Як цукровий діабет впливає на психіку?21:30
- Боевики ведут обстрелы из минометов и гранатометов по всем направлениям – штаб АТО21:12
- В школе на Донетчине эвакуировали детей 20:50
- Порошенко «унесло» в открытое море, появились фото20:30
- Почему исчезли пятна на Солнце?20:10
- Изменены правила расчета пенсий чернобыльцам: стали известны детали19:50
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год19:36
- Ихтамнет: на Донбассе российских танков больше, чем в армии Британии19:18
- Ученые нашли ген долголетия19:00
- Як цукровий діабет впливає на психіку?21:30
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год19:36
- Самые опасные алкогольные напитки14:20
- Донбасский фронт: Обстановка накаляется 09:25
- Названо простое, но эффективное средство от головной боли09:10
- Чи шкідливо вживати продукти, які містять глютен?08:26
- Картопля може вилікувати гепатит07:45
- Если у вас проблемы с памятью21:40
- Чому не можна їсти перед сном?19:20
- Скоро Новый год: как похудеть за месяц без диет16:16
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- "Мы очень активно готовимся, скоро вы все увидите!" – Тука рассказал, как Украина заставит Россию убраться из аннексированного Крыма
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину
- В. Кравченко: "На Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было на Донбассе…"
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
- Путин меняет тактику: Украина получила новое предупреждение
- Главарь «ДНР» анонсировал начало большой войны
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе