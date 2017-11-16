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Путин впервые провел телефонный разговор с главарями боевиков
Главы "ДНР" и "ЛНР" поддержали идею по обмену пленными в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким обмен с Украиной удерживаемыми сторонами лиц и они поддержали эту инициативу, отметив, что вопрос нужно проработать с украинской стороной, сообщает в среду сайт Кремля.
"Руководители "ДНР" и "ЛНР" инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны", – говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал повлиять на обмен пленными между Киевом и боевиками в формате "всех на всех". Об этом он сказал во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре Московской области. По его словам, он готов сделать для обмена пленными все от себя зависящее и даже переговорить с главарями т. н. "ДНР" и "ЛНР".
Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством "Донецкой республики" и "Луганской республики". Надеюсь, что это будет реализовано как можно быстрее", – сказал Путин.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, телефон, переговоры, ДНР, ЛНР, заложники
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