В Мариуполе начал работу турецкий асфальтный завод

16.11.2017 14:50

Компания, которая может производить 210 тонн асфальта в час, недавно был открыт в Мариуполе турецкой фирмой Onur Construction Internationa.



Появление этой компании на мариупольском рынке связано с тем, что турецкие специалисты и дальше планируют выигрывать тендеры на ремонт дорог в Украине. В центральной части города работы уже начали.



Оборудование для работы предприятия привезли из Турции. Асфальт, произведенный на заводе, имеет гарантийный срок 10 лет.





