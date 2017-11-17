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Архив - Донецкая область

Полицейские проверяют пассажиров электричек и поездов в Донецкой области

17.11.2017 14:42
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Полицейские проверяют пассажиров электричек и поездов в Донецкой области

Полицейские кинологи вместе с натренированными собаками исследуют на предмет выявления оружия и взрывчатки пассажирские поезда и электрички. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции. Эти крайние меры вызваны тем, что граждане из зоны АТО в общественном транспорте пытаются провезти на мирные территории Украины опасные предметы.

Как стало известно журналистам ZI, в подобных случаях под угрозой находится жизнь сотен людей, которые не знают, что у соседа по купе или в автобусе находится боевая граната, которая при взрыве разлетится на 300 осколков. Чтобы предотвратить происшествия и связанные с ними трагедии правоохранители и военные дежурят на железнодорожных вокзалах Донецкой области. А также при отправлении пассажирских поездов, электричек и автобусов осматривают багаж пассажиров.

Проверяют даже провожающих. А также вещи каждого пассажира осматриваются по прибытии на территорию области. Кроме вещей, полицейские внутри проверяют салоны автобусов и вагоны поездов. В итоге за 10 дней такой работы правоохранители изъяли из незаконного оборота 3 тысячи единиц оружия и взрывчатки.



Автор статьи: Наталья Марченко, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, полиция, проверка, электричка, поезда
 
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