- Заметки из прифронтового блокнота: Согрейте душу благодарственной свечой20:20
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"15:50
- Полицейские проверяют пассажиров электричек и поездов в Донецкой области14:42
- Петру Порошенко показали в Мариуполе двухметровую «Бендеровку» и смертельного робота (ФОТО)14:12
- Военные рассказали подробности усилившихся обстрелов Водяного13:55
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами11:00
- Ситуация в зоне АТО обостряется: в ход пошла артиллерия10:30
- В одной из квартир Славянска была обнаружена нарколаборатория10:15
- Порошенко пообещал морским пехотинцам новые танки и боевые машины (ВИДЕО)07:42
- Боевики ведут обстрелы из минометов и гранатометов по всем направлениям – штаб АТО21:12
В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами
Террористы "ДНР" планируют до конца 2017 года года внедрить полный учет и регистрацию всего автотранспорта с выдачей номерных знаков образца псевдореспублики, сообщает Телеканал новостей «24».
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Украины, руководитель Информационного сопротивления Дмитрий Тимчук.
Он отметил, что с 2018 года боевики на оккупированной территории Донетчины соответствующую процедуру сделают обязательной. Предполагается, что она будет служить источником наполнения "бюджета ДНР". За каждую регистрацию автомобиля оккупанты будут брать плату в размере 2 тысяч рублей.
Кроме того, по словам Тимчука, оккупационная "власть" планирует принять "закон" о пересечении линии разграничения автотранспортом с украинской регистрацией и пребывания таких авто в "ДНР" (30 дней со дня въезда автомобилей с украинскими номерными знаками).
Теги: Донбасс, регистрация, автомобиль, ДНР
- Количество автомобилей на иностранной регистрации оценивают в 600 тыс.
- В "ДНР" ввели обязательную регистрацию транспортных средств, будут менять номерные знаки и дкументы
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ АВТОМОБИЛЬ, ПЕРЕВОЗИВШИЙ ПОЛТОННЫ МАКА
- В «ДНР» требуют перерегистрировать жилье и машины по закону «республики». Иначе - конфискация
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- Заметки из прифронтового блокнота: Согрейте душу благодарственной свечой20:20
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"15:50
- Полицейские проверяют пассажиров электричек и поездов в Донецкой области14:42
- Петру Порошенко показали в Мариуполе двухметровую «Бендеровку» и смертельного робота (ФОТО)14:12
- Военные рассказали подробности усилившихся обстрелов Водяного13:55
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами11:00
- Ситуация в зоне АТО обостряется: в ход пошла артиллерия10:30
- В одной из квартир Славянска была обнаружена нарколаборатория10:15
- Порошенко пообещал морским пехотинцам новые танки и боевые машины (ВИДЕО)07:42
- Боевики ведут обстрелы из минометов и гранатометов по всем направлениям – штаб АТО21:12
- Заметки из прифронтового блокнота: Согрейте душу благодарственной свечой20:20
- Массовая эвакуация! В Киеве неизвестный «заминировал» 11 объектов20:05
- В Китае проведена первая в мире пересадка головы человека19:49
- Эксперт рассказал, почему на фоне подорожания бензина газ дешевеет19:30
- Международный конфуз: Порошенко в Польше перепутали с Януковичем19:10
- Оксана Марченко на «Интере» построит дом для семьи, которая полгода живет в теплице18:50
- Лечим простуду калиной: три эффективных рецепта18:38
- Раде дали добро на законопроект по реинтеграции Донбасса18:25
- И снова языковой скандал! Венгрия выдвинула Украине жесткий ультиматум18:05
- Гройсман пояснил, когда медики будут получать большую зарплату17:48
- Лечим простуду калиной: три эффективных рецепта18:38
- Щоденний душ руйнує імунітет17:10
- 7 привычек, которые лишают нас жизненной силы10:04
- Зберегти молодість допоможе спеціальний гормон09:30
- Проверено временем: действенные рецепты от изжоги09:10
- Три признака того, что вы начали стареть08:30
- Почему нельзя рассказывать о своих планах и мечтах07:30
- Як цукровий діабет впливає на психіку?21:30
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год19:36
- Самые опасные алкогольные напитки14:20
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- В. Кравченко: "На Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было на Донбассе…"
- "Мы очень активно готовимся, скоро вы все увидите!" – Тука рассказал, как Украина заставит Россию убраться из аннексированного Крыма
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе