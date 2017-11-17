В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами

17.11.2017 11:00

Террористы "ДНР" планируют до конца 2017 года года внедрить полный учет и регистрацию всего автотранспорта с выдачей номерных знаков образца псевдореспублики, сообщает Телеканал новостей «24».

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Украины, руководитель Информационного сопротивления Дмитрий Тимчук.

Он отметил, что с 2018 года боевики на оккупированной территории Донетчины соответствующую процедуру сделают обязательной. Предполагается, что она будет служить источником наполнения "бюджета ДНР". За каждую регистрацию автомобиля оккупанты будут брать плату в размере 2 тысяч рублей.

Кроме того, по словам Тимчука, оккупационная "власть" планирует принять "закон" о пересечении линии разграничения автотранспортом с украинской регистрацией и пребывания таких авто в "ДНР" (30 дней со дня въезда автомобилей с украинскими номерными знаками).