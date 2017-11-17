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В одной из квартир Славянска была обнаружена нарколаборатория
В процессе обыска одной из квартир Славянска правоохранительные органы обнаружили целую нарколабораторию и патроны
Квартира принадлежит матери 45-летнего жителя Славянска. Сам мужчина выращивал у себя на балконе 40 горшков наркосодержащих растений. Помимо этого, было обнаружено более 2 кг марихуаны, семена конопли, устройства для употребления и оборудование для наркопарника: вентиляции, датчики света, воды и влаги, удобрение и прочее. Также на подоконнике мужчина хранил патроны калибром 7,62, которые были плотно замотаны скотчем.
Семена для своего «ботанического сада» мужчина заказывал через интернет. Все было изъято и направлено на экспертизу.
Сведения по данному факту предварительно квалифицированы по ч. 1 ст. 310 «Незаконный посев или незаконное выращивание конопли» и ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.
После проведения экспертизы будет дана окончательная правовая квалификация.
Автор статьи: Ольга Милько, внештатный корреспондент
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Славянск, наркотики, лаборатория
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- Ситуация в зоне АТО обостряется: в ход пошла артиллерия10:30
- В одной из квартир Славянска была обнаружена нарколаборатория10:15
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