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Военные рассказали подробности усилившихся обстрелов Водяного
Ситуация вблизи Мариуполя, по информации украинских военных, накаляется, передаёт MRPL.CITY.
По информации мобильной пресс-группы штаба АТО, несмотря на достигнутое в очередной раз на последней встрече в Минске соглашение трёхсторонней контактной группы о перемирии, со стороны формирований «ДНР» продолжаются обстрелы. Регулярно обстреливаются из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов позиции ВСУ у Водяного и калибр применяемых вооружений увеличивается.
«Противник продолжает периодические обстрелы наших позиций», – сообщает офицер-психолог Александр Назарийчук. «В основном работает из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. Время обстрелов переместилось с ночного на утро и день. Враг постоянно держит наших ребят в напряжении, испытывает на прочность их нервы. Все эти провокации противник пытается использовать в свою пользу, чтобы оправдать применение более серьезного вооружения, вроде 120 мм минометов и артиллерии 152-го калибра».
Офицер уточнил, что только на текущей неделе дважды применялись запрещенные виды оружия по украинским позициям. 5 мин 120-го калибра упали на территорию Водяного и около 10 мин 82-го калибра упали на позиции рядом с поселком. А в результате «работы» БМП формирований «ДНР» был ранен один военнослужащий. Ему посекло осколками правую сторону туловища и руку. Военнослужащему вовремя оказали помощь и эвакуировали в госпиталь. К счастью, ранения оказались не серьезными.
Напомним, что после публикации данной информации на ресурсе ВСУ, вчера позиции морских пехотинцев в Водяном подверглись обстрелу из САУ 152 мм.
Теги: Донбасс, АТО, обстрелы, Водяное
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- Военные рассказали подробности усилившихся обстрелов Водяного13:55
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