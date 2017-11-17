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Архив - Донецкая область

Захарченко объяснил суть "раскулачивания"

17.11.2017 15:50
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Захарченко объяснил суть "раскулачивания"

Главарь "ДНР" Александр Захарченко попытался объяснить суть своего "указа" об изъятии урожая, выращенного без разрешения "республики" и попросил не называть эти меры "конфискацией у населения". Свое решение боевик прокомментировал в ходе поездки в один их сельскохозяйственных районов оккупированной части Донецкой области, сообщает ОстроВ.
"На самом деле это (конфискация урожая в пользу "государства" – "ОстроВ") касается только самозахваченных земель государственной либо муниципальной собственности. И тот урожай, который на них был выращен — он будет изыматься. Это борьба с незаконным захватом земли!", - заявил Захарченко.
"У бабушек никто картошку не заберет", - заверил он.



Теги: Донбасс, конфискация, урожай, Александр Захарченко
 
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