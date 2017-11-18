- ВСУ не исключают обострения на Донбассе в ближайшие сутки, - в Штабе АТО сделали заявление. ВИДЕО19:38
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»18:04
- "Вежливые люди и новороссия", - стало известно о смерти российского наемника из Омской области, ранее "охотившегося на укров" на Донбассе17:46
- «ДНР»: ситуация близка к точке невозврата 16:02
- Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик15:50
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть15:24
- Как пройти КПВВ, если нет паспорта14:23
- "Гиркин - редкостная скотина, визгливая и истеричная баба", - Бородай рассказал о предательстве "ДНР" и о ранении пьяного Гиркина на Донбассе в интимное место 13:28
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину12:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября12:08
ДП «Артемсіль» подало позов щодо визнання неправомірними дій виконавчої служби
Для того, щоб не допустити стягнення з ДП «Артемсіль» штрафних санкцій у розмірі 70,5 мільйона гривень, адміністрацією підприємства ведеться активна робота, спрямована на скасування дії відповідної постанови про відкриття виконавчого провадження.
Так, 10 листопада 2017 року держпідприємством «Артемсіль» подано адміністративний позов до Донецького окружного адміністративного суду про визнання дій виконавчої служби неправомірними, а також для того, щоб зобов’язати державного виконавця скасувати постанову про відкриття виконавчого провадження та зняти арешт з майна підприємства. Первинна профспілкова організація ДП «Артемсіль» прийняла рішення виступити як третя особа на стороні підприємства. Перше засідання у цій справі призначене на 21 листопада.
Крім того, адміністрація ДП «Артемсіль» направила заяву до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної служби Міністерства юстиції України про відтермінування проведення виконавчих дій виконавчого провадження щодо стягнення штрафів.
Нагадаємо, що 2 листопада були арештовані рахунки ДП «Артемсіль». Як стало відомо, це сталося в результаті відкриття виконавчого провадження на стягнення з ДП «Артемсіль» штрафних санкцій в результаті порушення умов договору з КПВІ «Пам'ять» в період 2014-2015 років. Але, незважаючи на арешт, наше підприємство виконує заявки споживачів, відвантажує продукцію у штатному режимі, а також у повному обсязі виконує соціальні зобов’язання перед робітниками.
Теги: Донбасс, иск, Артемсоль, исполнительная служба
- Из «ДНР» на территорию "большой" Украины пытались провезти сигареты на 2,5 миллиона гривен
- Экскаватор наехал на наследство
- В Британии партия Мэй терпит поражение: большинства голосов ей уже не видать
- Крым является территорией Украины - предвыборная программа кандидата на пост президента России
- Организаторов протеста против добычи сланцевого газа объявили террористами
- Производители сигарет нашли дистрибьюторов на замену "Тедису"
- ВСУ не исключают обострения на Донбассе в ближайшие сутки, - в Штабе АТО сделали заявление. ВИДЕО19:38
- Северодонецк и Старобельск могут отключить от водо- и теплоснабжения19:24
- Боевики нанесли удар по Попасной18:26
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»18:04
- "Вежливые люди и новороссия", - стало известно о смерти российского наемника из Омской области, ранее "охотившегося на укров" на Донбассе17:46
- «ДНР»: ситуация близка к точке невозврата 16:02
- "Это приговор Плотницкому", - соцсети сообщают о подготовке военного переворота в Луганске: ситуация накалена до предела15:54
- Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик15:50
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть15:24
- Как пройти КПВВ, если нет паспорта14:23
- Скончался знаменитый рок-музыкант, основатель популярной группы20:36
- Завтра на Украину обрушатся дожди со снегом20:19
- Польша официально подтвердила начало действия "черного списка" украинцев19:54
- ВСУ не исключают обострения на Донбассе в ближайшие сутки, - в Штабе АТО сделали заявление. ВИДЕО19:38
- Северодонецк и Старобельск могут отключить от водо- и теплоснабжения19:24
- Неуплата алиментов может жестко «аукнутся» украинцам19:06
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе18:45
- Боевики нанесли удар по Попасной18:26
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»18:04
- "Вежливые люди и новороссия", - стало известно о смерти российского наемника из Омской области, ранее "охотившегося на укров" на Донбассе17:46
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Как переселенцам оформить субсидию15:34
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови15:06
- Почему Путин застрял на Донбассе14:08
- Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России12:46
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень12:05
- Олигархи на содержании пенсионеров - новая «реформа» власти10:47
- "Забытая война". Западные СМИ об Украине09:57
- Казнить нельзя помиловать? Или как запрет на маски-шоу превращаеться в его легализацию08:29
- Как укрепить волосы народными средствами08:17
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами