Гордость Приазовья — Меотида - разорвана войной на две части. ВИДЕО

18.11.2017 10:31

Более 250 видов птиц, 50 из которых - в Красной Книге Украины, млекопитающие, насекомые, рыбы и десятки редких видов растений. Национальный парк «Меотида» в Донецкой области - это более 20 гектаров степи, побережья и акватории Азовского моря, уникальный природный комплекс. Но уже три года «Меотида» особенная еще и в другом, более печальном, плане - с начала боевых действий на Донбассе одна половина парка вблизи Новоазовска оказалась на неподконтрольной правительству территории, вторая - вблизи Мариуполя - находится в зоне проведения антитеррористической операции.

Три года с начала войны сотрудники «Меотиды» пытаются защитить природу, несмотря на близость к зоне боевых действий, учатся жить и работать рядом с военными и пограничными блокпостами. А также борются с бюрократической системой государства, которое считает, что «проблемам экологии не время, когда в стране война». Журналисты hromadske.ua побывали в Меотиде и узнали, почему так важно беречь природу там, где нелегко сохранить мир.