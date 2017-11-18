Как пройти КПВВ, если нет паспорта

18.11.2017 14:23

Как пересечь блокпост, если нет паспорта? Что делать, если человек потерял паспорт или он является недействительным из-за того, что вовремя не была вклеена фотография по возрасту, или лицо, достигшее 16-летие, еще не успело получить паспорт?

Правила пересечения линии соприкосновения урегулированы Временным порядком осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденным 14.04.2017 года.

Так, согласно Временному порядку, въезд на неконтролируемую территорию и выезд из нее граждан Украины осуществляется при предъявлении двух документов:

Разрешения физического лица (пропуска, который выдается Службой безопасности Украины по заявлениям лиц).

Любого документа, удостоверяющего личность. Для граждан Украины документами, которые удостоверяют личность, признаются: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка, служебное удостоверение, удостоверение водителя, пенсионное удостоверение, удостоверение на постоянное проживание или иной выданный государственным органом Украины документ, который имеет такие обязательные реквизиты, как фамилия, имя, отчество, фотографию, подпись ответственного должностного лица, печать или штамп учреждения, выдавшего документ, дату выдачи.

Следовательно, в случае отсутствия у лица по какой-либо причине паспорта гражданина Украины (потерял, украли, не вклеена фотография по возрасту и т. д.), он имеет право пересекать линию соприкосновения на основании любого другого документа, удостоверяющего личность.

Лица, паспорт которых потерян или украден

В случае утери или кражи паспорта человек должен обратиться в Государственную миграционную службу с заявлением о потере или похищении паспорта. До выдачи нового паспорта на основании заявления лицу выдается временное удостоверение, подтверждающее личность гражданина Украины.

Лица в возрасте до 19 лет, которые еще не получили паспорт

Выезд из временно неконтролируемых территорий граждан Украины, которые родились в 1998 году и позже (то есть лица в возрасте до 19 лет включительно) и не смогли оформить паспорт гражданина Украины, осуществляется при предъявлении свидетельства о рождении или копии свидетельства о рождении или любого другого документа, который дает возможность идентифицировать таких лиц (например, паспорта гражданина Украины для выезда за границу). При этом граждане, не достигшие 16-летнего возраста, выезжают из временно неконтролируемой территории в сопровождении взрослых лиц (родителей или других законных представителей), которые также должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие личность и разрешение (пропуск). При оформлении разрешения через сайт СБУ есть возможность сразу указать фамилию, имя и отчество ребенка, который будет следовать вместе со взрослым.

Также, лица, родившиеся в 1998 году и позже, в случае, если они оформляют паспорт гражданина Украины, имеют право пересекать линию соприкосновения на основании справки Государственной миграционной службы Украины о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины.

Лица, осуществляющие вклеивание фото по возрасту в паспорт

Лица, осуществляющие вклеивание в паспорт гражданина Украины фотографии по достижению 25-или 45-летнего возраста, имеют право пересекать линию соприкосновения на основании справки Государственной миграционной службы Украины о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины.

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы

Лицо, освободившееся из мест лишения свободы, которые находятся на временно неконтролируемой территории, имеет право обратиться на блокпосту к должностным лицам Государственной пограничной службы Украины и предоставить документ об удостоверении личности, освободившейся из мест лишения свободы. В течение трех суток, после соответствующей проверки Национальной полиции и Государственной миграционной службы Украины, лицу предоставляется справка о подтверждении гражданства и получении паспорта гражданина Украины для дальнейшего пропуска его на подконтрольную территорию Украины.

Всем желающим пересечь линию соприкосновения следует помнить, что уполномоченные должностные лица подразделения Государственной пограничной службы Украины могут отказать лицу в выезде на временно неконтролируемую территорию или в выезде из временно неконтролируемой территории по следующим основаниям: лицо предоставило поддельный или испорченный документ, а также если его документы недействительны или не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу.

Важно знать: если все документы человека потеряны, но он хочет покинуть неконтролируемую территорию, необходимо обратиться на блокпост с соответствующим заявлением, или звонить на горячую линию СБУ. По решению руководителя Координационного центра с учетом обстоятельств, лицу может быть разрешено пересечь линию соприкосновения при отсутствии у него документов. При этом не исключено, что лицо будет задержано до выяснения обстоятельств и идентификации личности.

Источник fdu.org.ua.