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Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик

18.11.2017 15:50
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Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос с обменом пленными между Украиной и "Л/ДНР" не так прост, хотя Украина и готова обменять пленных в формате "всех на всех". Об этом пресс-секретарь президента России сказал журналистам, передает ТАСС.
По словам Пескова, среди тех, кого требуют выдать боевики, много людей, которые по украинским законам совершили тяжкие преступления, и поэтому их нельзя будет обменять.
"В любом случае лидеры непризнанных республик "ЛНР" и "ДНР", согласившись в целом с этой инициативой, отметили, что предстоит еще согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь давно ситуация очень непростая, потому что Киев многих удерживает в статусе особо тяжких преступлений, что, по законам Украины, не подлежит амнистии. Поэтому здесь проблем очень много", – сказал представитель Кремля журналистам.



Теги: Донбасс, Киев, обмен, ДНР, ЛНР, пленные
 
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