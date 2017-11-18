В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»

18.11.2017 18:04

Сегодня, 18 ноября, в Донецке и Макеевке открылись магазины «Золотой ключик». Об этом сообщается в социальных сетях, передает dnews.dn.ua.

На полках открытых магазинов присутствуют наименования продукции фабрики «Конти».

Ранее эта сеть принадлежала кондитерской фабрике «Конти» и насчитывала 4 магазина в Донецке и 1 в Макеевке.