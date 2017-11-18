- ВСУ не исключают обострения на Донбассе в ближайшие сутки, - в Штабе АТО сделали заявление. ВИДЕО19:38
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»18:04
- "Вежливые люди и новороссия", - стало известно о смерти российского наемника из Омской области, ранее "охотившегося на укров" на Донбассе17:46
- «ДНР»: ситуация близка к точке невозврата 16:02
- Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик15:50
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть15:24
- Как пройти КПВВ, если нет паспорта14:23
- "Гиркин - редкостная скотина, визгливая и истеричная баба", - Бородай рассказал о предательстве "ДНР" и о ранении пьяного Гиркина на Донбассе в интимное место 13:28
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину12:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября12:08
Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
В российской Думе решили устроить выставку в честь подлой войны Кремля на Донбассе - публикация снимков с экспозиции вызвала эмоциональную реакцию пользователей соцсетей. На фотографиях картин представлены не только террористы "ЛДНР", а и российские политики первого эшелона, которые на протяжении трех последних лет публично поддерживают террористов на оккупированной территории Украины, сообщает "Диалог.UA".
На снимках запечатлены глава "ДНР" Александр Захарченко, певец Иосиф Кобзон, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, а также президент России Владимир Путин.
При этом пользователи социальных сетей пишут, что Россия достигла верха цинизма - голосовавшие за аннексию Крыма российские политики оккупировали часть Донбасса, а теперь глумятся над трагедией, которую сами и устроили.
Теги: Россия, Донбасс, Госдума, Захарченко
- Госдума приняла закон о вступлении Крыма в РФ
- Депутат Госдумы: "Горняки Донбасса понимают, что в России шахты закроют"
- В России хотя сажать в тюрьму за серп и молот на футболках
- Поляки о письме Жириновского: "Такое мог придумать только больной рассудок" (ВИДЕО)
- Кремль предоставит возможность Асаду, в случае его свержения, "тусить в России, как Янукович"
- Жириновский переоделся в военную форму и с трибуны Госдумы обвинил всех (ВИДЕО)
- ВСУ не исключают обострения на Донбассе в ближайшие сутки, - в Штабе АТО сделали заявление. ВИДЕО19:38
- Северодонецк и Старобельск могут отключить от водо- и теплоснабжения19:24
- Боевики нанесли удар по Попасной18:26
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»18:04
- "Вежливые люди и новороссия", - стало известно о смерти российского наемника из Омской области, ранее "охотившегося на укров" на Донбассе17:46
- «ДНР»: ситуация близка к точке невозврата 16:02
- "Это приговор Плотницкому", - соцсети сообщают о подготовке военного переворота в Луганске: ситуация накалена до предела15:54
- Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик15:50
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть15:24
- Как пройти КПВВ, если нет паспорта14:23
- Скончался знаменитый рок-музыкант, основатель популярной группы20:36
- Завтра на Украину обрушатся дожди со снегом20:19
- Польша официально подтвердила начало действия "черного списка" украинцев19:54
- ВСУ не исключают обострения на Донбассе в ближайшие сутки, - в Штабе АТО сделали заявление. ВИДЕО19:38
- Северодонецк и Старобельск могут отключить от водо- и теплоснабжения19:24
- Неуплата алиментов может жестко «аукнутся» украинцам19:06
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе18:45
- Боевики нанесли удар по Попасной18:26
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»18:04
- "Вежливые люди и новороссия", - стало известно о смерти российского наемника из Омской области, ранее "охотившегося на укров" на Донбассе17:46
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Как переселенцам оформить субсидию15:34
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови15:06
- Почему Путин застрял на Донбассе14:08
- Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России12:46
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень12:05
- Олигархи на содержании пенсионеров - новая «реформа» власти10:47
- "Забытая война". Западные СМИ об Украине09:57
- Казнить нельзя помиловать? Или как запрет на маски-шоу превращаеться в его легализацию08:29
- Как укрепить волосы народными средствами08:17
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами