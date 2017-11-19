- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны12:22
- 20 тысяч миротворцев могут заблокировать работу «властей ДНР», – Пушилин11:53
- Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября11:33
- Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты11:18
- Сутки в АТО: 30 обстрелов, четверо украинских военных ранены09:26
- Стрелять в миротворцев: у истерики террористов на Донбассе нашли две причины08:49
Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО
Украина может провести большой обмен пленными с боевиками ЛДНР при помощи Кремля.
Обмен пленными на Донбассе не производился уже больше года. Украинская сторона обвиняла боевиков в постоянном срыве договоренностей, хотя те же Минские договоренности предусматривают обмен в формате всех на всех.
Неожиданно к процессу переговоров по обмену пленными присоединился президент России Владимир Путин, и как по взмаху волшебное палочки главари ЛДНР тут же согласились на обмен.
Корреспондент.net разбирался, что стоит за созданием образа миротворца для Путина.
Всего одна просьба
Украинская сторона неоднократно высказывала готовность передать боевикам для обмена заложниками более 300 человек, но представители ЛДНР срывали обмен, предъявляя необоснованные требования. Например – освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе. Также в списке представителей ОРДЛО – те, кто совершил тяжкие преступления против Украины, в том числе тяжелые убийства.
15 ноября в вопросе обмена пленными неожиданно наметился прогресс.
Виктор Медведчук, представитель Украины в Минской контактной группе по урегулированию на Донбассе и кум Путина, обратился к президенту РФ с просьбой посодействовать в вопросе обмена заложниками. Медведчук говорил, что Украина готова освободить 306 человек, а представители ОРДЛО 74 человека. Путин пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".
После этого Кремль сообщил о первом телефонном разговоре президента России с главарями ЛДНР. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков Захарченко и Плотницкий поддержали инициативу по обмену пленными, и уже начали готовиться к обмену.
Зачем это Путину?
За такими показательными актами гуманизма стоит четкий, жесткий, геополитический расчет, при этом не один, уверен политолог Вадим Карасев. По его мнению, Кремлю нужны новые гуманитарные миротворческие инициативы для того, чтобы продемонстрировать мировому сообществу приверженность мирного урегулирования на Донбассе.
“Публичное обещание Владимира Путина переговорить с так называемым руководством ОРДЛО относительно обмена пленных поднимает в то же время статус этих так называемых руководителей. Что они якобы не марионетки, не управляются напрямую из Кремля, а вполне такие сами по себе самостоятельные лидеры, руководители, с которыми нужно и важно договариваться не только руководству России, но и руководству Украине, которое Россия обвиняет в нежелании идти на диалог с Донбассом. Одновременно со стремлением повысить статус Захарченко и Плотницкого поднимается и как бы статус самих неконтролируемых территорий, которые в этом случае претендуют на полусуверенный, полунезависимый статус, за которым следует следующее”, - отмечает эксперт.
Путин играет в миротворца из-за западных санкций, уверен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. “Сейчас Путин осуществляет некие маневры, цель которых – продемонстрировать свою склонность к диалогу. Но их главная задача – не совершить конкретные действия, а просто «заболтать», не дать возможность Западу ввести дополнительные санкции”, - полагает чиновник.
Российские же обозреватели, в свою очередь, отмечают, что в преддверии президентских выборов в России Владимир Путин ищет любые PR-поводы.
“Путин – исключительный мастер PR. И этот относительно мелкий для него PR на Донбассе тоже пойдет в копилку. Дальше он будет искать новые более удачные и сильные PR-ходы, чем дешевка с ловлей щук и доставанием амфор. Освобождение пленных - это всегда хорошо воспринимается, это всегда позитивная новость. Такой вот маленький новогодний подарок”, - считает российский журналист Леонид Радзиховский.
Теги: Донбасс, Путин, помощь, обмен, пленные
- Пресс-конференция Путина, сигнал для украинцев - Кремль свою позицию менять не собирается, конца войне пока не видно
- "Упыря сломали" - Пионтковский об обмене Савченко на российских ГРУшников
- Медведчук: Путин лично обсудит с боевиками ОРДЛО вопрос обмена заложников
- Путин связал освобождение Савченко с надеждами на "уменьшение противостояния на Донбассе"
- Освободив Савченко, Путин слил "ЛДНР" - российский журналист
- Путин хотел путепровод в Крым обменять на Савченко - адвокат Фейгин
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны12:22
- 20 тысяч миротворцев могут заблокировать работу «властей ДНР», – Пушилин11:53
- Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября11:33
- Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты11:18
- Сутки в АТО: 30 обстрелов, четверо украинских военных ранены09:26
- Стрелять в миротворцев: у истерики террористов на Донбассе нашли две причины08:49
- Как украинцев заставляют покупать в аптеках дорогие лекарства15:58
- Саакашвили готовится стать премьер-министром15:33
- "Отказ России уважать суверенитет Украины требует сильного ответа США", - сенатор призывает Трампа обеспечить ВСУ летальным оружием15:13
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- Похищение женщины на пр. Тычины в Киеве было спецоперацией14:30
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
- Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"13:07
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны12:22
- Как украинцев заставляют покупать в аптеках дорогие лекарства15:58
- Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"13:07
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Как поссорились волонтеры: Фермер-переселенец попал на долг в 250 тыс. грн10:01
- "Я бы сделала онлайн-возможность напрямую смотреть на жизнь в "ЛНР/ДНР". Чтобы те, кто верит в "угольные Швейцарии", увидели, во что превращает мир рус***я плесень", - Олена Степова09:16
- 8 симптомов менингита, о которых должен знать каждый родитель08:01
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО07:42
- Сповідь емігрантки: як живеться українці в одній з найбільш закритих країн світу22:19
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Как переселенцам оформить субсидию15:34
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- Три признака того, что вы начали стареть
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами
- Петру Порошенко показали в Мариуполе двухметровую «Бендеровку» и смертельного робота (ФОТО)