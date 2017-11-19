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Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты

19.11.2017 11:18
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Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты

Выяснились новые подробности скандального получения гражданства России мэром города Доброполье с Донбасса Андрея Аксенова - соцсети узнали, что одиозный политик давно был замечен в сепаратизме и публичных оскорблениях Украины.

Стало известно, что Аксенов весной нынешнего года стал участником громкого скандала, назвав флаг Украины "рваной тряпкой", сообщает "Диалог.UA". СМИ пишут, что в марте 2017 года Аксенов публично выступил против украинской символики на улицах Доброполья, отказавшись разместить ее в городе.
Журналисты сообщают, что одиозный чиновник подозревается в работе на российские спецслужбы, разжигавшими конфликт на Донбассе весной 2014 года и может иметь паспорт РФ.



Теги: Донбасс, Доброполье, мэр, скандал, флаг
 
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