Мэр украинского города в Донецкой области оказался гражданином России. Отнимет ли у него президент украинский паспорт? – Казанский

19.11.2017 08:16

Нардеп от Блока Петра Порошенко Дмитрий Лубинец обнародовал документы, которые свидетельствуют о том, что мэр Доброполья Андрей Аксенов в 2014 году подавал заявку на получение российского гражданства. Как пишет известный украинский блогер, журналист Денис Казанский, мэр Доброполья принимал активное участие в организации незаконного "референдума" в 2014 году. Чуть позже, испугавшись последствий собственных поступков, пытался с помощью "Крымнаша" получить российский паспорт, сообщает "Диалог.UA".

"Летом 2014 года, когда в Донбассе шли боевые действия, Аксенов выехал из Донбасса в аннексированный Крым, где обратился с просьбой о предоставлении российского паспорта к оккупационной администрации. Местом проживания в заявке он указал город Севастополь.

Про Аксенова я уже писал неоднократно. В мае 2014 года он проводил в своем поселке незаконный "референдум" ДНР, за который так и не понес наказания. Видимо, правоохранители ничего плохого в его действиях не увидели. Теперь же выяснилось, что Аксенов - российский гражданин. Что ж, давайте посмотрим, как быстро президент Порошенко лишит его украинского гражданства.

Напомню, что в апреле этого года президент прекратил гражданство народного депутата Андрея Артеменко, после того, как выяснилось, что у него есть паспорт Канады. Кстати, прямо сейчас Аксенов тоже находится в России. Известно, что туда он выехал еще 5 ноября", - пишет Денис Казанский на своей странице в социальной сети "Фейсбук".