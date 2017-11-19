- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны12:22
- 20 тысяч миротворцев могут заблокировать работу «властей ДНР», – Пушилин11:53
- Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября11:33
- Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты11:18
- Сутки в АТО: 30 обстрелов, четверо украинских военных ранены09:26
Мэр украинского города в Донецкой области оказался гражданином России. Отнимет ли у него президент украинский паспорт? – Казанский
Нардеп от Блока Петра Порошенко Дмитрий Лубинец обнародовал документы, которые свидетельствуют о том, что мэр Доброполья Андрей Аксенов в 2014 году подавал заявку на получение российского гражданства. Как пишет известный украинский блогер, журналист Денис Казанский, мэр Доброполья принимал активное участие в организации незаконного "референдума" в 2014 году. Чуть позже, испугавшись последствий собственных поступков, пытался с помощью "Крымнаша" получить российский паспорт, сообщает "Диалог.UA".
"Летом 2014 года, когда в Донбассе шли боевые действия, Аксенов выехал из Донбасса в аннексированный Крым, где обратился с просьбой о предоставлении российского паспорта к оккупационной администрации. Местом проживания в заявке он указал город Севастополь.
Про Аксенова я уже писал неоднократно. В мае 2014 года он проводил в своем поселке незаконный "референдум" ДНР, за который так и не понес наказания. Видимо, правоохранители ничего плохого в его действиях не увидели. Теперь же выяснилось, что Аксенов - российский гражданин. Что ж, давайте посмотрим, как быстро президент Порошенко лишит его украинского гражданства.
Напомню, что в апреле этого года президент прекратил гражданство народного депутата Андрея Артеменко, после того, как выяснилось, что у него есть паспорт Канады. Кстати, прямо сейчас Аксенов тоже находится в России. Известно, что туда он выехал еще 5 ноября", - пишет Денис Казанский на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, паспорт, референдум, ДНР, Порошенко
- Косачев: решение РФ признать документы ЛНР и ДНР носит гуманитарный характер
- В Украину на "заработки" едет ярый фанат "ДНР": российский рэпер Гнойный, который славится своими "грязными" высказываниями в адрес украинцев, даст концерт в Киеве. ВИДЕО
- О крымский узел затупились многие мечи
- Ведущий КВН Александр Масляков вместе с сыном отправились в "Чистилище" "Миротворца" - стало известно, за что "поплатились" юмористы
- Невероятно: в Украине подсчитали число переселенцев
- Все меньшее число россиян хотели бы, чтобы ОРДЛО стало частью РФ
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны12:22
- 20 тысяч миротворцев могут заблокировать работу «властей ДНР», – Пушилин11:53
- Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября11:33
- Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты11:18
- Сутки в АТО: 30 обстрелов, четверо украинских военных ранены09:26
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- Как украинцев заставляют покупать в аптеках дорогие лекарства15:58
- Саакашвили готовится стать премьер-министром15:33
- "Отказ России уважать суверенитет Украины требует сильного ответа США", - сенатор призывает Трампа обеспечить ВСУ летальным оружием15:13
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- Похищение женщины на пр. Тычины в Киеве было спецоперацией14:30
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
- Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"13:07
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- Как украинцев заставляют покупать в аптеках дорогие лекарства15:58
- Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"13:07
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Как поссорились волонтеры: Фермер-переселенец попал на долг в 250 тыс. грн10:01
- "Я бы сделала онлайн-возможность напрямую смотреть на жизнь в "ЛНР/ДНР". Чтобы те, кто верит в "угольные Швейцарии", увидели, во что превращает мир рус***я плесень", - Олена Степова09:16
- 8 симптомов менингита, о которых должен знать каждый родитель08:01
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО07:42
- Сповідь емігрантки: як живеться українці в одній з найбільш закритих країн світу22:19
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- Три признака того, что вы начали стареть
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами
- Петру Порошенко показали в Мариуполе двухметровую «Бендеровку» и смертельного робота (ФОТО)