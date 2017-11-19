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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко

19.11.2017 14:07
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На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко

После скандального указа главы "ДНР" Александра Захарченко о конфискации урожая у местных жителей силовые органы "республики" приступили к рейдам по населенным пунктам оккупированного Донбасса.

Местные жители утверждают, что боевики отбирают у них не только выращенный урожай, а и личное имущество, сообщает "Диалог.UA". СМИ смогли узнать, что после рейдов по населенным пунктам "фискальные органы ДНР" производят отбор техники, фруктов и овощей, выращенных без официального разрешения "государственных органов". Боевики действуют системно, окружая населенный пункт с нескольких сторон, после чего производят серийные обыски.

При этом местные "власти" требуют официально перерегистрировать земельные ресурсы в "юрисдикцию ДНР". Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики ввели "налог" для владельцев авто, которым придется дополнительно платить 20-30% от стоимости транспортного средства.



Теги: Донбасс, урожай, ДНР, боевики
 
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