На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко

19.11.2017 14:07

После скандального указа главы "ДНР" Александра Захарченко о конфискации урожая у местных жителей силовые органы "республики" приступили к рейдам по населенным пунктам оккупированного Донбасса.

Местные жители утверждают, что боевики отбирают у них не только выращенный урожай, а и личное имущество, сообщает "Диалог.UA". СМИ смогли узнать, что после рейдов по населенным пунктам "фискальные органы ДНР" производят отбор техники, фруктов и овощей, выращенных без официального разрешения "государственных органов". Боевики действуют системно, окружая населенный пункт с нескольких сторон, после чего производят серийные обыски.

При этом местные "власти" требуют официально перерегистрировать земельные ресурсы в "юрисдикцию ДНР". Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики ввели "налог" для владельцев авто, которым придется дополнительно платить 20-30% от стоимости транспортного средства.