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Переселенцы и местные жители в Покровске не могут поделить очередь в Пенсионный фонд. ВИДЕО
В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) переселенцы и местные жители не могут поделить очередь в Пенсионном фонде. Горожане жалуются, чтобы попасть на прием к специалисту, из-за наплыва переселенцев им приходится ждать по несколько дней, сообщает dnews.dn.ua.
В холе управления ПФУ многолюдно – в очереди в основном переселенцы. Чтобы попасть на прием к специалисту, они ведут списки. Сверка – рано утром. «Была сначала 199, сегодня 45», – говорит пенсионерка.
Дончанка Нина Даниловна пытается восстановить выплаты. На прием не может попасть четвертые сутки. «Записалась на очередь, но никак не могу пройти с понедельника. А завтра у них выходной, потом опять в понедельник, завтра не приемный день. Записывают и по очереди заходим, называют фамилию. Какая твоя очередь. Очень долго, сердце уже не выдерживает», – рассказала переселенка.
Из-за наплыва переселенцев, на прием в ПФУ приходится записываться и жителям Покровска. Местных это не устраивает. Говорят, очередь нужно разделить или добавить больше специалистов. «Принимают всего по 20 в день. Нужно быстрее обслуживать очередь. Что нужно для этого, ну может людей добавить, увеличить скорость техники», – говорит жительница Елена. «Например, в 6 кабинет переселенцев, а нас в тот местных. Так было бы быстрее», – считает покровчанка Раиса.
В ПФУ Покровска уверяют, стараются обслуживать как можно больше человек. Зачастую, соцработники продлевают часы приема, но и это не спасает. «С 8 и до 5 у нас люди, а работы много. Поэтому приезжаю очень рано, и поздно уезжаю. И не только я», – говорит специалист ПФУ.
Соцработники отмечают, что новый поток переселенцев спровоцировало повышение пенсий. Поэтому и возобновились очереди, нагрузка на сотрудников увеличилась вдвое. «Не только переселенцы, но и местные жители обращаются с вопросами почему именно такой размер пенсии. Многие уточняют, какой стаж зачислен в пенсионное дело», – сообщила начальник УПФУ Покровска Неля Аржавитина.
Однако разделять очереди на местных и приезжих в пенсионном фонде Покровска не намерены. Говорят, это нарушает права пенсионеров, переехавших с временно неподконтрольной украинской власти территории. «Это мое личное мнение, все жители Украины они имеют паспорт гражданина Украины. Если они являются переселенными лицами, они будут в одной очереди с местными жителями получать данные о своем пенсионном деле», – считает Неля Аржавитина.
Сейчас в Покровске получают пенсию больше 8 тысяч переселенцев.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, переселенцы, очереди, Покровск (Красноармейск), ВПЛ
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