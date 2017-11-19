Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком

19.11.2017 18:36

Жители оккупированной Макеевки в социальных сетях сообщают, что в одном из районов города боевики "ДНР" в состоянии алкогольного опьянения попали в серьезную аварию, передает dialog.ua.

Стало известно, что за рулем автомобиля находился пьяный российский наемник в компании двоих сослуживцев.

Пользователи соцсетей сообщают, что в результате аварии наемников отправили в больницу и лишь по счастливой случайности никто из местных жителей в этой аварии не пострадал.

Очевидцы также опубликовали фотографию покореженного автомобиля, который после ДТП продолжает стоять на обочине дороги.