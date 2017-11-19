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Архив - Донецкая область

Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком

19.11.2017 18:36
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Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком

Жители оккупированной Макеевки в социальных сетях сообщают, что в одном из районов города боевики "ДНР" в состоянии алкогольного опьянения попали в серьезную аварию, передает dialog.ua.

Стало известно, что за рулем автомобиля находился пьяный российский наемник в компании двоих сослуживцев.

Пользователи соцсетей сообщают, что в результате аварии наемников отправили в больницу и лишь по счастливой случайности никто из местных жителей в этой аварии не пострадал.

Очевидцы также опубликовали фотографию покореженного автомобиля, который после ДТП продолжает стоять на обочине дороги.



Теги: Донбасс, Макеевка, авария, ДТП, ДНР, боевики, пьянство
 
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