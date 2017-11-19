Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября

19.11.2017 11:33

Ситуация на блокпостах

19 ноября

Все КПВВ работают в штатном режиме. Если у вас есть актуальная информация о текущей ситуации на блокпостах – будем благодарны за любые дополнения.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» -50/70;

«Марьинка» -30/150;

«Новотроицкое» 5/10;

«Гнутово» -40/50.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

9-00 Из Донецка около 90 авто

10-30 Пеших в сторону Донецка под навесами.

11-00 днр в сторону Донецка 20 авто, пеших не много. Проверяют все автобусы и сумки

#Георгиевка #Курахово #Марьинка.

10-00 В сторону Донецка очень много пеших.

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-30 Еленовка в сторону Донецка более 25 авто. Пешая очередь из Донецка около 100 человек.

9-40 Из Донецка на Еленовке машин 15

9-45 Из Донецка на Перлыне в Украину машин до 70. Движение очень медленное.

10-30 На Еленовке в сторону Донецка более 50 авто

10-40 Новотроицкое в сторону Донецка около 30 авто. Пеших в обе стороны много.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

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