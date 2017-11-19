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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября

19.11.2017 11:33
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Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября

Ситуация на блокпостах
19 ноября
Все КПВВ работают в штатном режиме. Если у вас есть актуальная информация о текущей ситуации на блокпостах – будем благодарны за любые дополнения.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -50/70;
«Марьинка» -30/150;
«Новотроицкое» 5/10;
«Гнутово» -40/50.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-00 Из Донецка около 90 авто
10-30 Пеших в сторону Донецка под навесами.
11-00 днр в сторону Донецка 20 авто, пеших не много. Проверяют все автобусы и сумки
#Георгиевка #Курахово #Марьинка.
10-00 В сторону Донецка очень много пеших.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-30 Еленовка в сторону Донецка более 25 авто. Пешая очередь из Донецка около 100 человек.
9-40 Из Донецка на Еленовке машин 15
9-45 Из Донецка на Перлыне в Украину машин до 70. Движение очень медленное.
10-30 На Еленовке в сторону Донецка более 50 авто
10-40 Новотроицкое в сторону Донецка около 30 авто. Пеших в обе стороны много.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь

информации нет



Теги: Донбасс, очередь, КПВВ
 
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