Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»

19.11.2017 17:24

Отсутствие украинских государственных учреждений на неподконтрольной территории Донбасса, которые ранее выполняли функции МРЭО, ставит в тупик многих автовладельцев. Без выезда на контролируемую территорию Украины, водители фактически не могут получить ни украинские водительские удостоверения, ни техпаспорта, ни регистрационные номера на свои автомобили. А об обучении в автошколах, зарегистрированных на территории Украины и получении первых украинских водительских прав, вообще говорить не приходится.

Из-за того, что многие автолюбители, которые проживают в неподконтрольных городах, не могут обучаться вождению и получать украинские права, они вынуждены ограничиваться местными «удостоверениями» и различными документами на автомобили образца «ДНР». При этом пользоваться такими нелегитимными документами, выданными местными органами «МРЭО ДНР», водители могут исключительно в пределах «ДНР», «ЛНР», а также временно въезжать в соседнюю РФ.

Сегодня в неподконтрольных городах Донецкой области работают десятки местных автошкол, которые получили свидетельство о регистрации на территории «ДНР». Документы об окончании одной из таких местных автошкол, на территории Украины считаются недействительными. Поэтому получить украинские права в сервисном центре МВД по таким свидетельствам не получиться. Зато они вполне котируются в местных органах «МРЭО ДНР», которые на основании этих бумаг выдают дончанам водительские удостоверения.

Процедура получения водительского удостоверения «ДНР» фактически мало чем отличается от того, что было при украинской власти. Исключением являются только некоторые нововведения в правилах дорожного движения и обновленные водительские удостоверения образца «ДНР». Кроме того, для получения местных водительских прав обязательной стала местная прописка человека на неподконтрольной территории.

Стоимость обучения в донецкой автошколе

Сегодня большинство донецких автошкол в основном занимаются подготовкой и переподготовкой водителей по наиболее распространенным категориям: мотоциклы (А И А1), легковые автомобили, квадроциклы (В и В1) и грузовые автомобили категории С и С1. Обучают будущих водителей по новым правилам дорожного движения «ДНР», которые были созданы на базе существующих правил РФ и Украины.

Обучение на водительскую категорию «В» в одной из донецких автошкол обойдется автолюбителям в среднем от 8000 до 9000 рублей (примерно 3539-3982 грн. по местному курсу ЦРБ). Срок обучения будущих водителей легковых автомобилей длится около 10 недель. При этом многие автошколы предлагают своим клиентам рассрочку на обучение. Оплату производят тремя частями. При заключении договора со школой, клиент вносит первоначальную оплату в размере 3000 рублей (1327 грн.), а остаток платежа также делится на два. Последняя часть платежа вносится не позже чем за неделю до окончания обучения в школе.

Другие организации привлекают клиентов скидками: сбрасывают от 1000 до 2000 рублей (442-884 грн.) за полный курс обучения. Также местные автошколы предлагают своим клиентам дополнительные услуги по индивидуальному вождению. Стоимость дополнительного занятия по вождению обойдется в пределах 400-450 рублей (176-199 грн.)

Обучиться вождению на мотоцикле в категории «А» будет стоить дончанам в среднем от 5000 рублей (2212 грн.) со сроком обучения 8 недель. При этом если у водителя уже есть водительское удостоверение на право управлять легковым автомобилем, для получения дополнительной категории «А» водителям достаточно пройти 2-х недельную переподготовку. Стоимость понижения категории в этом случае обойдется в 2500 рублей (1106 грн.).

Получить права категории «С» для управления грузовыми автомобилями на неподконтрольной территории, обойдется дончанам в пределах 14000 рублей (6194 грн.) со сроком обучения 15 недель. Пройти 2-х недельную переподготовку с категории «С» на категорию «В» местные автолюбители могут в среднем в пределах 3000 рублей (1327 грн.)

Необходимые документы и стоимость медосмотра

Помимо списка стандартных документов для поступления в «республиканскую» автошколу (ксерокопия паспорта, идентификационный код и медицинские справки) в «ДНР» просят предоставить ксерокопию первой страницы загранпаспорта. Если загранпаспорт, конечно, имеется. Это делается для идентичного написания на водительском удостоверении фамилии и имени водителя латиницей.

Также для того, чтобы обучаться вождению и получить местные права «ДНР», необходимо иметь местную прописку. Если в паспорте потенциального водителя указано место регистрации, которое не находится на территории подконтрольной «ДНР», то дополнительно необходимо предоставить адресную справку о том, что человек временно проживает в «ДНР». Документ о постановке на учет или справку о временном проживании в «ДНР» без регистрации места жительства, необходимо взять в местной так называемой «миграционной службе».

Одной из обязательных процедур также является медицинский осмотр автолюбителей. Будущие водители должны пойти целый список медицинских специалистов: от психолога и нарколога до сдачи анализа мочи, осмотра у гинеколога (для женщин) и общего обследования крови.

Кроме того, медсправки 083 для водителей, выдаются только в специальных медицинских учреждениях, которые получили такое право от так называемого «Министерства здравоохранения ДНР». Это в основном городские больницы профосмотров. Пройти обследование медицинской комиссии в частной клинике или медицинском центре водителям не удастся. Все дело в том, что справки 083, полученные водителями в других учреждениях здравоохранения, сотрудниками «МРЭО ГАИ» просто не принимаются.

Например, в Дебальцево, Ждановке, Харцызске, Докучаевске, Торезе, Снежном и других неподконтрольных городах право проводить осмотры водителей имеет только одна местная Центральная городская больница. В Донецке, Макеевке и Горловке список разрешенных больниц значительно шире.

Стоимость услуг психиатра в Донецке обойдется потенциальным водителям в 80-100 рублей (35-44 грн.), посещение нарколога и сдача крови с пальца будет стоить в среднем от 175-195 рублей (77-86 грн.). Услуга обхода остальных врачей и сдача основных анализов в городской больнице профосмотров обойдется в среднем от 390-500 рублей (172-221 грн.

Получение местных водительских прав в МРЭО

Первые водительские бланки прав «республиканского» образца начали выдавать водителям на неподконтрольной территории Донбасса весной 2015 года. Водительские удостоверения представляли собой обычные ламинированные картонные карточки с вклеенной фотографией, с нанесением категории вождения и данными о водителе на бумаге. При этом такие права не имели достаточной степени защиты от подделок, в отличие от легитимных украинских прав. Обходилось такое удостоверение водителя вместе с оплатой экзамена в «МРЭО» в пределах 250-260 рублей (110-115 грн.).

Спустя два года так называемое «МРЭО ГАИ ДНР» заявило о выдаче пластиковых документов нового образца. Сегодня на неподконтрольной территории выдают права в формате пластиковых карточек, которые очень сильно напоминают украинские или российские водительские удостоверения.

По словам представителей незаконной организации «ДНР», такие водительские права соответствуют всем международным стандартам. Водительские документы имеют высокую степень защиты от подделок и будут действительны в течение 30 лет. Стоимость оформления пластикового удостоверения образца ДНР обойдется автовладельцам в пределах 850 рублей (376 грн.). Также водителям придется заплатить обязательную госпошлину за сдачу экзамена ПДД и вождения в МРЭО ГАИ или открытие новой категории в размере 212-213 рублей (93-94 грн.).

Ранее выданные водительские права «ДНР» на заламинированной картонной бумаге также будут считаться действительными до окончания срока их действия. Либо их можно заменить на новые пластиковые удостоверения, по желанию самого автовладельца.

Оформление украинских водительских прав через посредников

В связи с тем, что жители неподконтрольных городов ограничены в правах и не имеют возможность получать украинские документы на своей территории, многие водители готовы обращаться за помощью в восстановлении и получении водительских удостоверений к фирмам посредникам.

Решить вопрос с восстановлением украинских водительских права посреднические фирмы обещают как с выездом, так и без выезда на контролируемую территорию. Оформить права при утере, порче или смены фамилии для жителей неподконтрольного региона обещают без очереди и всего за один час. Стоимость услуги оценивают в 3500 гривен. Некоторые посредники берутся оформить водительское удостоверение для дончан абсолютно беззвездно. Однако стоимость такой услуги может колебаться в пределах 7000 гривен. При этом официально стоимость замены водительских прав в сервисном центре МВД при самостоятельной подаче документов, обойдется дончанам всего в 201 гривну.

Находятся даже такие фирмы, которые обязуются решить вопрос с получением абсолютно новых украинских водительских прав в сервисных центрах МВД Украины. Помочь с оформлением первого водительского удостоверения с нуля обещают в среднем от 11500 до 12000 гривен. При этом просят предоставить только украинский паспорт и идентификационный код потенциального водителя, остальное фирма посредник обещает взять на себя. Для этого, как утверждают посредники, даже не придется выезжать за пределы неподконтрольной территории, проходить обучение в украинской автошколе и сдавать экзамены по вождению в сервисном центре МВД.

Источник Восстановление Донбасса.