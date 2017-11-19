Главная / Новости / Донецкая область / Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
Последние новости раздела
- Обнародованы фото последствий обстрела боевиками домов мирных жителей Водяного20:16
- Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком18:36
- В «ЛНР» заявили, что списки для обмена пленных не согласованы18:11
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе17:46
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»17:24
- Боевики обстреливают ремонтников, ведущих работы на фенольном заводе16:41
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
19.11.2017 17:46
В оккупированном Донецке по сравнению с 2014 годом уровень смертности вырос в 4-5 раз. При этом, тяжелая ситуация с сокращении местного населения наблюдается на всей территории оккупированного Донбасса. Об этом сообщает известный блогер из Донецка, пишущий под ником Fashik Donetskiy, передает dialog.ua.
Он сообщил, что после разговора со знакомым врачом открылась печальная картина уровня смертности в регионе - врачи говорят, что, в основном, люди умирают от сердечных болезней и диабета, а дети гибнут от большого количества некачественных лекарств из России.
При этом пользователи социальных сетей подтверждают информацию и говорят, что скачок смертности действительно значителен.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, болезни, смертность, лекарства, ДНР
Читайте также:
- Патриарх Кирилл написал письмо: С духовным волнением ступил я на донецкую землю
- Дончане надеются на Россию и нашу экономику
- ДНРовцы нарвались... В Донецке наехали не на того журналиста
- Цены дикие, а российские аналоги не помогают - как болеют и чем лечатся жители "ДНР"
- В Донецке Колесников обсудит с министром транспорта РФ как доставлять болельщиков на матчи Евро-2012
- В Донецке выбирают президента России: алые гвоздики, бутерброды, Библии и сувениры
- Обнародованы фото последствий обстрела боевиками домов мирных жителей Водяного20:16
- Наблюдатели рассказали о загадочных взрывах в "ЛНР"18:59
- Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком18:36
- В «ЛНР» заявили, что списки для обмена пленных не согласованы18:11
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе17:46
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»17:24
- На Луганщине прошли учения военных комиссариатов17:07
- Боевики обстреливают ремонтников, ведущих работы на фенольном заводе16:41
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- В Госдуме заявили, что возможные поставки оружия из США «взорвут» ситуацию в Украине20:41
- Обнародованы фото последствий обстрела боевиками домов мирных жителей Водяного20:16
- Разминирование Донбасса может затянуться на десятилетия и обойдется Украине в миллиарды долларов19:51
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий19:24
- Наблюдатели рассказали о загадочных взрывах в "ЛНР"18:59
- Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком18:36
- В «ЛНР» заявили, что списки для обмена пленных не согласованы18:11
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе17:46
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»17:24
- На Луганщине прошли учения военных комиссариатов17:07
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- Как украинцев заставляют покупать в аптеках дорогие лекарства15:58
- Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"13:07
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Как поссорились волонтеры: Фермер-переселенец попал на долг в 250 тыс. грн10:01
- "Я бы сделала онлайн-возможность напрямую смотреть на жизнь в "ЛНР/ДНР". Чтобы те, кто верит в "угольные Швейцарии", увидели, во что превращает мир рус***я плесень", - Олена Степова09:16
- 8 симптомов менингита, о которых должен знать каждый родитель08:01
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО07:42
- Сповідь емігрантки: як живеться українці в одній з найбільш закритих країн світу22:19
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- “Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина