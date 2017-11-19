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Архив - Донецкая область

Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе

19.11.2017 17:46
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Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе

В оккупированном Донецке по сравнению с 2014 годом уровень смертности вырос в 4-5 раз. При этом, тяжелая ситуация с сокращении местного населения наблюдается на всей территории оккупированного Донбасса. Об этом сообщает известный блогер из Донецка, пишущий под ником Fashik Donetskiy‏, передает dialog.ua.

Он сообщил, что после разговора со знакомым врачом открылась печальная картина уровня смертности в регионе - врачи говорят, что, в основном, люди умирают от сердечных болезней и диабета, а дети гибнут от большого количества некачественных лекарств из России.

При этом пользователи социальных сетей подтверждают информацию и говорят, что скачок смертности действительно значителен.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, болезни, смертность, лекарства, ДНР
 
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