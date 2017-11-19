Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м

19.11.2017 16:24

На этой неделе президент России Владимир Путин по просьбе своего кума и главы движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука неожиданно озаботился судьбой обмена заложников на Донбассе.

Медведчук попросил Путина повлиять на главарей ОРДЛО в этом вопросе. «Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников», - сказал Медведчук.

И Путин пообещал "сделать все, что от него зависит". В тот же день пресс-служба Кремля сообщила, что Путин якобы снизошел до телефонного разговора (впервые, если это правда) со своими донбасскими марионетками Александром Захарченко и Игорем Плотницким. В ходе разговора главари ОРДЛО согласились на обмен.

Отметим, что больше года в вопросе обмена пленными не было прогресса. А это значит, что не выполнялся один из самых базовых пунктов Минских соглашений. Учитывая, что российский президент относится к украинским заложникам как к важному козырю и одному из поводов для дестабилизации отношений в Украине, его уступчивость в этом вопросе достаточно сенсационна. Хоть сам обмен еще и не произошел, но, учитывая вовлеченность Путина в эту историю, можно прогнозировать, что почти половина украинских заложников ОРДЛО наконец-то будут освобождены. Учитывая, что этот факт произошел на фоне сложных переговоров Путина и Волкера по размещению миротворцев ООН на Донбассе,— это можно трактовать, как попытку Москвы продемонстрировать свою договороспособность. Ведь на самом деле времени у Кремля, чтобы, сохранив лицо, покинуть Донбасс, осталось совсем немного. И вот почему.

Четыре аргумента в пользу того, что Путин покинет Донбасс в 2018 году

Так сложился политический карточный пасьянс, что имидживые потери, которые понесет Кремль, «благородно» слив «народные республики», несовместимы с той катастрофой, которая ждет Москву, если она останется в ОРДЛО.

Аргумент первый: Дело на триллион

Как гласит параграф 241 принятого конгрессом США «Акта противодействия агрессии со стороны правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи», финансовая разведка США не позднее 2 февраля 2018 года должна обнародовать данные об активах «влиятельных политических фигур, олигархов и руководителей государственных компаний Российской Федерации, близких к режиму в Кремле».

После чего произойдет заморозка всех этих активов и, возможно, даже их конфискация. По самым скромным оценкам, речь идет о сумме в триллион долларов, заработанных российской элитой за последние 17 лет. Прощай деньги, Америка и надежды на безоблачную жизнь для себя и своих потомков.

Даже президент США Дональд Трамп, несмотря на всю свою пагубную страсть (прежде всего, для него самого) к российскому президенту, не в силах отсрочить это испепеляющее кремлевскую элиту финансовое аутодафе.

А ведь в России царей душили шарфами и приканчивали табакерками по гораздо более смешным поводам.

Аргумент второй: судьбоносные украинские выборы

Жалкий выхлоп от «Майдана» Саакашвили-Соболева-Семенченко продемонстрировал Москве, что сковырнуть нынешнюю киевскую власть на досрочных выборах вряд ли уже получится.

А значит, счастье придется ловить на срочных - в 2019 году. Если миротворцев удастся разместить уже в 2018 году, то весной 2019-го там можно будет провести выборы местной администрации под контролем ООН. Таким образом, избиратели оккупированного Донбасса уже смогут поучаствовать осенью 2019 года в парламентских выборах в Раду. Безусловно, после трех лет оккупации в ОРДЛО серьезно поменялись настроения. Но как бы то ни было, у Кремля есть основания думать о том то, что в будущей Раде, благодаря электорату Донбасса, станет больше пророссийских депутатов, чем без него. А ведь в случае, если нынешние партии власти смогут обеспечить в будущем парламенте большинство — то страшный сон Путина — членство Украины в НАТО может стать явью уже в ближайшие годы.

Аргумент третий: полный развал экономики ОРДЛО и угроза социального взрыва

Несмотря на попытку российских кураторов сделать экономику оккупированного Донбасса более жизнеспособной, результаты стали еще хуже.

Из 107 шахт, которые остались на территории ОРДЛО, 62 угольных предприятия или уже закрыты, или работают только в режиме водоотлива. 18 шахт полностью затоплены и восстановлению не подлежат.

Немногие работающие шахты продают уголь структурам беглого олигарха Курченко в три раза ниже его рыночной стоимости — за 25 долларов вместо 75-85.

Так называемая «национализация» окончательно добила и так дышащую на ладан экономику «республик».

Соответственно, уменьшилась и зарплата шахтеров: вместо 15-12 тыс. грн, они получают около 6 тысяч рублей (2,6 тыс. грн) в месяц.

Не лучше ситуация и в металлургии. Алчевский меткомбинат остановлен, на Енакиевском (ЕМЗ) и Донецком (ДМЗ) метзаводах работает по одной домне.

По признанию бывшего «секретаря совбеза ДНР» Александра Ходаковского, бюджет «республик» сегодня на 80 процентов зависит от дотаций из России. По оценкам экспертов, содержание ОРДЛО обходится России в сумму около двух миллиардов долларов.

О повальной нищете в «республиках» пишут даже те, кто воспевал ОРДЛО три года назад и писал пафосные статьи о героизме «ополченцев».

Вот что российская журналистка Марина Ахмедова написала о ситуации в Донецке:

«Мне страшно видеть, как пожилая женщина в магазине покупает две картофелины. Мне страшно смотреть на молодых, которые тащат через границу баулы с дешевым тряпьем. Они должны учиться и работать по специальностям. Мне страшно слышать, когда пенсионеры, которым выдают 2300 пенсии, говорят, что лучше сдохнуть от снаряда, чем так жить. Я боюсь, каждый раз приезжая, по-новому ощущать Донецк - его изоляцию. Не потому, что в восемь вечера я одна иду по центру, и на набережной, кроме меня, никого нет. А потому, что я задыхаюсь, как в пакете, из которого постепенно выкачивают воздух. И я вижу, что люди приспосабливаются жить в той субстанции, которая вместо воздуха. Барахтаются в ней, как в болоте. Но я - приезжая - этим дышать не могу. И я вижу, как радость стремительно покидает город, люди мрачнеют, повсюду расползается нищета».

Только наличие жестокого репрессивного аппарата позволяет пока боевикам ОРДЛО блокировать попытки социального взрыва. Но не факт, что доведенные до отчаяния люди не устроят что-то похожее на события в советском Новочеркасске. При нынешнем уровне смартфонизации населения скрыть жестокое подавление силой народного протеста будет просто невозможно. А это окончательно похоронит миф о социальной справедливости в «народных республиках».

Аргумент четвертый: тупик имени «Газпрома»

Что хорошо для «Газпрома», как известно, хорошо и для России. А ситуация складывается так, что главная компания России вынуждена будет договариваться с Украиной о транзите в весьма невыгодных для себя условиях.

Итак, в 2018 году заканчивается действие печально известного договора имени Путина и Юлии Тимошенко на транзит газпромовского газа через Украину. Ставки на строительство Северного потока-2 и Турецкого потока в попытках освободиться от зависимости от украинской трубы оказались битыми. Строительство Северного потока-2 заблокировано, а Эрдоган разрешили пока строить только одну ветку.

И это при этом, что США развернули бешеную экспансию на главный и самый вкусный для «Газпрома» - европейский рынок.

По мнению российского политолога Анатолия Несмияна (Эль Мюрида), вопрос Донбасса может стать главным в переговорах по транзиту на 2019 год.

«Донбасс становится первой, самой легкой частью выполнения условий транзита. Его судьба будет решаться в течение 18 года, и с огромной вероятностью кремлевские постараются выполнить минские соглашения и сдать Донбасс обратно до конца 18 года. Возможно, что каким-то образом будет решена и судьба Крыма - в неявной форме. Газовые интересы правящей знати гораздо важнее», - отметил Несмиян.

Прогноз Гримчака

Совокупность всех этих факторов может подытожить оптимистический прогноз заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака о том, что Кремль выведет войска весной 2018 года. «Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за "поребриком". Мне даже был назван точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года", - заявил Грымчак.

Вместо послесловия

На самом деле предсказать, какое решение примет российской президент, весьма сложно. Будь его действия подвластны логике и некоей разумной стратегии, Путин никогда бы не решился на аннексию Крыма и не ввязался бы в войну на Донбассе.

Но и кроме имиджевых потерь после ухода из Донбасса Россия может столкнуться не только со страшным стоном, что «Акелла промахнулся».

Как отметил британский эксперт Питер Дикинсон, «уход России из Донбасса откроет настоящий ящик Пандоры в плане откровений... Даже самые древние поля боя содержат множество улик. Так что логично будет предположить, что города Донбасса переполнены свидетельствами российских военных преступлений. Целые армии журналистов и гражданских активистов уже готовы перевернуть вверх дном весь регион, как только они получат туда доступ. С ними рядом встанут семьи с обеих сторон конфликта, ищущие своих любимых. Мы уже примерно понимаем, чего следует ожидать, благодаря стабильному потоку фото и видеоулик по рейсу Малазийских авиалиний, текущему с востока Украины с 2014 года. Эта информация позволила подтвердить ответственность российской армии за гибель пассажирского самолета, но это лишь вершина айсберга. Помимо общих могил, отход россиян покажет все — от камер пыток до разграбленных заводов», - отметил Дикинсон.

Сам Путин часто любит сравнивать Россию с медведем — хозяином тайги. Но так вышло, что российский медведь сам залез в собственный донбасский капкан, выставленный для Украины. Уйти из него без потерь, целым и невредимым, уже не удастся. Правда, можно отгрызть лапу и убраться в свою берлогу зализывать рану. А можно и остаться. Но звуки охотничьего рожка идущих по следу матерых охотников уже слышны даже в Кремле. А какой выбор подскажет сделать Путину инстинкт самосохранения, мы узнаем уже скоро.

Источник 62.