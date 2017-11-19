- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны12:22
- 20 тысяч миротворцев могут заблокировать работу «властей ДНР», – Пушилин11:53
- Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября11:33
- Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты11:18
- Сутки в АТО: 30 обстрелов, четверо украинских военных ранены09:26
Увидеть ценник и сразу умереть: блогер из Донецка жестко потроллил "экономический прорыв" "республики", никак не "встающей с колен"
Многие жители ОРДЛО при нынешних зарплатах на оккупированной территории уже давно не делают никаких серьезных покупок. Большинство донашивает старые вещи, приобретенные еще при Украине, и даже не мечтает о новых сапогах, или же зимней куртке. На те подачки, что платят террористы, основной массе граждан "республик" хватает едва разве что оплатить коммунальные услуги и купить необходимые продукты.
В своем блоге на "Обозревателе" популярный блогер Фашик Донецкий замечает, что дончане из-за космических цен даже на самые невзрачные вещи, не могут себе позволить купить обновки для гардероба, передает "Диалог.UA".
Самые высокие зарплаты по "республике" у работников всяких "министерств", а обычные "крепостные" получают в переводе на гривны от 2500 до 5000 грн. И этих денег хватает с трудом, чтобы просуществовать до следующей зарплаты. Ведь не секрет, что цены на основные продукты в "ДНР" в два, а то и в три раза выше, чем на свободной территории Украины.
"Крепостные работают работу, ездят с работы на работу и молчат в тряпочку, чтоб никто не написал донос (с приходом РФ на Донбассе не 2017-й, а 37-й год, если кто не в курсе)", - отметил блогер. "Купить и нормальную куртку, и нормальную обувь - это минимум 50% зряплаты крепостного, поэтому можно сколько угодно пиз*еть по рос тв, но слоган на бигбордах в Донецке - рышпублика для людей - смешит и злит даже откровенную вату. Те же джинсы по 500 фублев - это серьезная трата бюджета для любой семьи из крепостных", - отмечает Фашик Донецкий. Он также показал несколько кадров из донецких магазинов одежды с ценниками на товарах.
Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, зарплата, бюджет, ДНР, ЛНР
- Главный «налоговик» «ДНР» пообещал, что зарплаты в «республике» вырастут до одного миллиона рублей в месяц – «оно получится само собой». ВИДЕО
- Депутаты из Франции собрались в гости к Захарченко – СМИ
- Донецкому городскому голове построить метро мешает частая смена правительства
- В больницу Калинина утром привезли 8 "200-х" и 5 "300-х" боевиков "ДНР" - Кабакаев рассказал о последних потерях "ихтамнетов"
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- 1000 гривен в месяц можно сэкономить на продуктах
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Дома мирных жителей в Водяном жестоко обстреляны12:22
- 20 тысяч миротворцев могут заблокировать работу «властей ДНР», – Пушилин11:53
- Ситуация на блокпостах сегодня, 19 ноября11:33
- Мэр украинского города на Донбассе с гражданством России называл флаг Украины "рваной тряпкой": скандал набирает обороты11:18
- Сутки в АТО: 30 обстрелов, четверо украинских военных ранены09:26
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- Как украинцев заставляют покупать в аптеках дорогие лекарства15:58
- Саакашвили готовится стать премьер-министром15:33
- "Отказ России уважать суверенитет Украины требует сильного ответа США", - сенатор призывает Трампа обеспечить ВСУ летальным оружием15:13
- В Мариуполе заработает фабрика игрушек14:48
- Похищение женщины на пр. Тычины в Киеве было спецоперацией14:30
- На Донбассе боевики отбирают не только урожай: жители "ДНР" рассказали о волне беспредела после скандального указа Захарченко14:07
- "ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО13:25
- Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"13:07
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Как украинцев заставляют покупать в аптеках дорогие лекарства15:58
- Эндокринолог Любовь Соколова: "Человек может болеть сахарным диабетом второго типа 5-7 лет, даже не подозревая об этом"13:07
- Большой обмен. Почему Путин вдруг решил помочь с обменом пленными. ВИДЕО12:49
- Как поссорились волонтеры: Фермер-переселенец попал на долг в 250 тыс. грн10:01
- "Я бы сделала онлайн-возможность напрямую смотреть на жизнь в "ЛНР/ДНР". Чтобы те, кто верит в "угольные Швейцарии", увидели, во что превращает мир рус***я плесень", - Олена Степова09:16
- 8 симптомов менингита, о которых должен знать каждый родитель08:01
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО07:42
- Сповідь емігрантки: як живеться українці в одній з найбільш закритих країн світу22:19
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Как переселенцам оформить субсидию15:34
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- Три признака того, что вы начали стареть
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами
- Петру Порошенко показали в Мариуполе двухметровую «Бендеровку» и смертельного робота (ФОТО)