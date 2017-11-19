Увидеть ценник и сразу умереть: блогер из Донецка жестко потроллил "экономический прорыв" "республики", никак не "встающей с колен"

19.11.2017 07:29

Многие жители ОРДЛО при нынешних зарплатах на оккупированной территории уже давно не делают никаких серьезных покупок. Большинство донашивает старые вещи, приобретенные еще при Украине, и даже не мечтает о новых сапогах, или же зимней куртке. На те подачки, что платят террористы, основной массе граждан "республик" хватает едва разве что оплатить коммунальные услуги и купить необходимые продукты.

В своем блоге на "Обозревателе" популярный блогер Фашик Донецкий замечает, что дончане из-за космических цен даже на самые невзрачные вещи, не могут себе позволить купить обновки для гардероба, передает "Диалог.UA".

Самые высокие зарплаты по "республике" у работников всяких "министерств", а обычные "крепостные" получают в переводе на гривны от 2500 до 5000 грн. И этих денег хватает с трудом, чтобы просуществовать до следующей зарплаты. Ведь не секрет, что цены на основные продукты в "ДНР" в два, а то и в три раза выше, чем на свободной территории Украины.

"Крепостные работают работу, ездят с работы на работу и молчат в тряпочку, чтоб никто не написал донос (с приходом РФ на Донбассе не 2017-й, а 37-й год, если кто не в курсе)", - отметил блогер. "Купить и нормальную куртку, и нормальную обувь - это минимум 50% зряплаты крепостного, поэтому можно сколько угодно пиз*еть по рос тв, но слоган на бигбордах в Донецке - рышпублика для людей - смешит и злит даже откровенную вату. Те же джинсы по 500 фублев - это серьезная трата бюджета для любой семьи из крепостных", - отмечает Фашик Донецкий. Он также показал несколько кадров из донецких магазинов одежды с ценниками на товарах.