В «ЛНР» заявили, что списки для обмена пленных не согласованы

19.11.2017 18:11

Член «ЛНР» Ольга Кобцева заявила, что списки лиц, подлежащих обмену, не согласованы окончательно, сообщают интернет-ресурсы временно не подконтрольной украинской власти территории, передает dnews.dn.ua.

При этом он заявила, что Украина «до сих пор не подтвердила свою готовность к обмену лиц, задержанных в связи с конфликтом на Донбассе».

«Господин (спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам Виктор Медвечук) не присутствовал в Минске на переговорах, и в лице госпожи (Ирины) Геращенко, которая уполномочена вести диалог, были озвучены другие цифры. Вчера была еще третья цифра названа со стороны Украины. В данном контексте у нас ведется в двухстороннем порядке переговорный процесс, идет согласование, но я думаю, в конце конов, мы выйдем на цифры, которые устроят как украинскую сторону, так и нас», – сказала она.

Ранее, второй президент Украины, представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил об отсутствии точных данных по обмену заложниками до конца текущего года.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с «главами ДНР и ЛНР» и приказал им провести обмен пленнымипосле того, как во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Виктор Медведчук обратился к нему с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и «Л/ДНР».

Напомним, что украинская сторона готова передать 306 участников незаконных вооруженных формирований в обмен на более 70 украинских заложников, которые удерживаются в «ДНР/ЛНР».

Ранее сообщалось, что свое мнение, для чего президент России Владимир Путин провел переговоры с «главами ДНР и ЛНР» по вопросу обмена пленными, высказал народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил о проблемах в обмене пленными между Украиной и «Л-ДНР»