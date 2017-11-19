В Мариуполе заработает фабрика игрушек

19.11.2017 14:48

Конкурс бизнес-проектов «Украинский донецкий куркуль» сделал возможным открытие в Мариуполе фабрики, где будут производить мягкие игрушки до 5 метров высотой, сообщает MRPL.CITY.

Имея свой бизнес в сфере моды, 21-летняя Руслана Щербина не оставляла мечту когда-нибудь наладить производство мягких игрушек. Осуществить ее удалось благодаря грамотно разработанному бизнес-проекту, который принес девушке победу на конкурсе «Украинский донецкий куркуль» и около 500 тысяч гривен финансовой поддержки.

Руслана рассказывает о своей фабрике как о крупном производстве, где будут производить качественные мягкие игрушки по доступной цене от самых маленьких размеров до огромнейших - 5 метров высотой. Девушка надеется обеспечивать популярным товаром не только мариупольцев, но также со временем выйти на всеукраинский рынок, затем - на международный.

«Почему бы не прославить город фабрикой, которая, возможно, со временем превратится в большую империю, где можно будет проводить экскурсии детям. Мягкие игрушки не имеют возрастного ограничения, это хороший подарок и для ребенка, и взрослой девушки», - говорит молодая предпринимательница.

По словам Русланы Щербины, она уже получила первый транш и начала реализацию своего проекта: выбрано помещение, в котором уже проводятся отделочные работы, закуплена часть оборудования, которое производитель изготавливает его под заказ.

Уже сейчас предпринимательница занялась подбором кадров для своей фабрики.

«Работать на фабрике будет до 10 человек. Я отправила заявку в центр занятости, с некоторыми людьми уже пообщалась. У меня уже есть примерное представление, какая команда будет на меня работать», - рассказала Руслана.

Молодая бизнес-леди объяснила, что «живая» рабочая сила будет выполнять только половину производственных процессов, работу будет дополнять специальная техника. Например, набивная машина будет заполнять чехол игрушки, сшитый вручную, наполнителем.

Руслана Щербина также поделилась, что, если не будет задержек с поставкой оборудования, то уже через 3 месяца мариупольцы смогут оценить результаты работы первой в городе фабрики мягких игрушек "Мари и Поль".