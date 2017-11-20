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ШОК! В Мариуполе в развлекательном центре металлическая конструкция придавила ребенка
Вчера, около 18.00, в “Порт-сити” произошло ЧП - металлическая конструкция обвалилась на 3-летнего ребенка и чуть не придавила стоявшего рядом 2-летнего малыша.
"Ребенок или потянул, или пытался залезть на металического аиста но я даже не успела и глазом моргнуть, как эта конструкция, весом более 100 кг, оказалась на полу, а под ней моя дочь", - сообщила 0629 обеспокоенная мама девочки Валерия и добавила, что второй ее ребенок, который находился рядом, чудом не пострадал.
Мариупольчанка удивлена, как в развлекательном центре, рассчитанном исключительно на детей, нарушают техничку безопасности и должным образом не закрепили конструкцию.
3-летняя Даша в результате происшествия получила ушиб мягких тканей головы. На месте ребенка осмотрели медики "скорой", а затем его отвезли в травматологию.
"Травма оказалась несерьезная - ушиб мягких тканей, но за ребенком нужно понаблюдать. Возможно, последствия будут позже", - заявила мама.
Управляющий развлекательного центра "Фунтура" Александр (фамилию просил не называть) только три дня находится на своей должности. В произошедшем вины развлекательного центра не видит, более того, рад, что с ребенком не случилось ничего серьезного. Он, к слову, ездил в больницу на освидетельствование вместе с пострадавшей.
"Может упала (конструкция, - прим.ред.) от старости. Мы не знаем, что могло произойти", - отметил управляющий и добавил, что сейчас механики выясняют, что с ней могло произойти.
Сейчас данная конструкция убрана из зала.
На месте работали сотрудники полиции, но на данный момент комментарий полиция не предоставила.
Напомним, в субботу в развлекательном центре "Бомбей" у молодых людей, которые праздновали День студента, украли верхнюю одежду и личные вещи из карманов курток.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь
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