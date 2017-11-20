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ШОК! В Мариуполе в развлекательном центре металлическая конструкция придавила ребенка

20.11.2017 16:18
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ШОК! В Мариуполе в развлекательном центре металлическая конструкция придавила ребенка

Вчера, около 18.00, в “Порт-сити” произошло ЧП - металлическая конструкция обвалилась на 3-летнего ребенка и чуть не придавила стоявшего рядом  2-летнего малыша.

"Ребенок или потянул, или пытался залезть на металического аиста но я даже не успела и глазом моргнуть, как  эта конструкция, весом более 100 кг, оказалась на полу, а под ней моя дочь", -  сообщила 0629 обеспокоенная мама девочки Валерия и добавила, что второй ее ребенок, который находился рядом,  чудом не пострадал.

Мариупольчанка удивлена, как в развлекательном центре, рассчитанном исключительно на  детей, нарушают техничку безопасности  и  должным образом не закрепили конструкцию.

3-летняя Даша в результате  происшествия  получила ушиб мягких тканей головы.  На месте ребенка осмотрели медики "скорой", а затем его отвезли в травматологию. 

"Травма оказалась  несерьезная - ушиб мягких тканей, но за ребенком нужно понаблюдать. Возможно, последствия будут позже", - заявила мама.

Управляющий  развлекательного центра "Фунтура" Александр (фамилию просил не называть) только три дня  находится на своей должности.  В произошедшем вины развлекательного центра не видит, более того, рад, что с ребенком не случилось ничего серьезного. Он, к слову, ездил в больницу на освидетельствование вместе с пострадавшей.

"Может упала (конструкция, - прим.ред.) от старости. Мы не знаем, что могло произойти", - отметил управляющий  и добавил, что сейчас механики выясняют, что  с ней могло произойти.

Сейчас данная конструкция убрана из зала.

На месте работали сотрудники полиции, но на данный момент комментарий полиция не предоставила.

Напомним, в субботу в  развлекательном  центре "Бомбей"  у молодых людей, которые праздновали День студента, украли верхнюю одежду  и личные вещи из карманов курток.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь
 
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