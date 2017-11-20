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Архив - Донецкая область

"Ждем отмашку". В СБУ заявляют, что списки на обмен пленным уже согласованы

20.11.2017 16:32
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Новые списки на обмен пленными украинская сторона и боевики ОРДЛО подали не больше недели назад. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на источник в СБУ. 
У представителей незаконных вооруженных формирований список значительно больше, чем украинский, однако не уточняется, какое именно количество в нем пленных.  При этом боевики подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.

"Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО", - рассказывает источник. 

По его словам, Украина аналогично обменяет тех, кто подозревается в сотрудничестве с боевиками. Однако, например, подозреваемую в убийстве полковника СБУ Хараберюша, по информации источника, отпускать не собираются. 

"Пока ждем отмашку, ориентировочно она должна быть в течение месяца", - добавил он.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, обмен, СБУ, военнопленный, АТО
 
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