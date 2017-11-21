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Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев
Люди, которые владеют жильем на подконтрольной территории, но в зоне АТО, были исключены из перечня людей, имеющих право на адресную помощь переселенцам. Это касается в том числе и тех, кто владеет лишь частью жилья. И решения судов – не в пользу таких ВПЛ. Об этом рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало, передает dnews.dn.ua.
По ее словам, если человек владеет частью жилья на подконтрольной территории (не на линии разграничении), то имеется неопределенность, коллизия. «Потому что жилищным законодательством у нас предусмотрена норма жилплощади – 13,65 кв. м на человека. При этом в самом Постановлении 505 просто указано: "наличие жилого помещения", и не указано, какого – достаточной площади, и есть ли связь с нормами жилплощади», – объясняет Юлия Трало.
Если такое жилье разбито, то, говорит юрист, надежда доказать свое право на выплату адресной помощи еще имеется.
«Если же взять вопрос по малой площади, у нас было не так много таких дел, однако они все завершились неудачей. Буквально не так давно было решение Высшего административного суда – и наши доводы не были услышаны. Семья из 4-х человек, которая номинально владела жилой площадью в размере 6,5 кв. м – на четверых – было признано судом, что они же владеют жилым помещением, значит это полностью отвечает концепции 505-го Постановления. И, к сожалению, люди должны были вернуть ранее уплаченную адресную помощь в сумме 22 тыс. грн», – сообщила она.
Теги: Донбасс, Донецкая область, юрист, суд, Луганская область, жилье, АТО, переселенцы, ВПЛ
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