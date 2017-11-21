Боевики "ДНР" гонят тяжелое вооружение в сторону Дебальцево: удалось зафиксировать переброску единиц бронетехники - Тымчук

21.11.2017 14:02

Незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" активно занимаются переброской вооружения в районе Дебальцево, в частности известно о 10 единицах бронетехники. Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук обнародовал на своей странице в Facebook сообщение об очередной подозрительной переброске войск боевиков "ДНР", передает "Диалог.UA".

"Через Углегорск в сторону Дебальцево проследовало до 10 ед. бронетехники (МТ-ЛБ и БМП-2, последние с нетипичной навесной защитой из резиновых или металлических экранов", - удалось зафиксировать экспертам "Информационного сопротивления".

Также нардеп Дмитрий Тымчук пишет о том, как на полигон в Мирном прибыл танковый батальон террористов на "боевое слаживание". "На приморском направлении между н.п. Заиченко и Верхнешироковское (быв. Октябрь) оккупанты в первой линии оборудуют два новых опорных пункта", - добавили в группе.

Напомним, у террористов на Донбассе крупное “пополнение” моргов и больниц.

Также сообщалось, что за сутки гибридная армия России цинично убила одного воина ВС Украины.