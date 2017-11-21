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Архив - Донецкая область

Менты и прокурорские отжимают землю под Мариуполем. ВИДЕО

21.11.2017 08:18
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Менты и прокурорские отжимают землю под Мариуполем. ВИДЕО

Пока мы тут в интернетах сидим, менты с прокурорскими азартно делят землю.
Под Мариуполем борьба за землю вылилась в уничтожение урожая - трактором запахали так и не убранную пшеницу.
Ситуация довольно любопытная. В областном Геокадастре начали незаконно раздавать землю в селе Покровское разным "нужным" людям, активисты возмутились, началась тяжба и расследование, но закончилось дело как и всегда в нашей стране - связанные с расследованием областные менты, прокурорские и исполнители внезапно получили в том же селе по куску земли, как участники АТО (мы знаем каким образом подобные персонажи получают УБД). В то же время, местные реальные атошники землю получить не смогли.
То есть, мусора получили землю в качестве откупа.
Борьба продолжалась все лето, поэтому пшеницу убирать не разрешали, она находилась под арестом. Но за лето участки быстренько приватизировали менты с прокурорскими, а затем сдали в аренду бывшему председателю сельсовета Харченко, который спорную пшеницу тупо запахал, то есть уничтожил.
Причем, действующие менты, прокурорские и исполнители не имеют права заниматься сельским хозяйством, как и любой другой предпринимательской деятельностью (закон запрещает), но по факту стали землевладельцами и получают доход.
Ценность земли в селе Покровское значительна еще и потому, что она примыкает к Мариуполю и в ближайшем будущем войдет в черту города.
На видео журналистка Инна Комиссарова, жительница Покровского, озвучивает проблему, называет имена ментов-землевладельцев и всех причастных к этой афере.

Источник Архив журналиста



Теги: Донбасс, Мариуполь, земля, правоохранитель
 
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