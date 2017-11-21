О сильных взрывах в Донецке сообщают пользователи соцсетей

21.11.2017 08:57

Данных о разрушениях нет. Где именно происходили взрывы, пока тоже неизвестно. Всю ночь в Донецке слышались, с определенной периодичностью, мощные взрывы. Как сообщило издание DonPress со ссылкой на местных жителей в социальных сетях, первый взрыв прогремел примерно в 20:40.

Их слышали жители центра, Ленинского, Калининского, Буденновского районов: "20.40 к ФБ Донецк Ого ((горсад услышал мощный взрыв","20.40 к ФБ Донецк ДК 21 так сильно бахнуло, и где-то совсем недалеко", "Ларинка. Одиночный мощный бабах", "Грузия "тоже прослушала. Похоже, что большооой чемодан полетел", "Буденовка тоже слышали одиночный бах", "Изоляция. Громыхнуло сильно пару минут назад", "Да, на юге #Донецк что-то то ли громко улетело, то ли прилетело",.

После пользователи сообщили об еще более громком взрыве, всколыхнувшем город примерно в 22:12.

"В районе Широкого слышен был сильный взрыв. Может склад рвануло?" - предположили местные жители.

При этом пользователи соцсетей сообщили о "крайне неспокойной" обстановке на юге — в районе Докучаевска-Еленовки, где "продолжаются боевые действия": "#Донецьк 21.50к Неспокійно на півдні. Продовжують надходити повідомлення про роботу тяжкої артилерії в р-ні Оленівки-Докучаєвська".