Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса

21.11.2017 19:54

Из России в октябре 2017 года экспортировано в страны Европы около 236 000 т угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствуют данные РЖД и ФТС, передает LIGA.net.

Как отмечается, это на 13,5% или около 28 000 тонн больше чем в сентябре этого года (около 208 000 т).

В октябре 73% всей контрабанды, или 172 900 тонн, пришлось на четыре российские фирмы: Компанию Газ-Альянс, Петролеум капитал, ТД Антрацит и Русский антрацит.

С июля ряд крупных компаний (в частности Газ-Альянс) которые занимаются вывозом угля из оккупированных районов Донбасса, не оформляют такие поставки в российских таможенных органах. В связи с этим отследить потоки угля на неконтролируемой украинскими властями границе с Россией сложно.

По всем поставкам компанией-экспортером, по данным ФТС, числится государственная РЖД-Логитсика, оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля.

Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через оффшорные компании без указания страны назначения.

Цена контрабандного угля в пунктах отгрузки - российских портах или ж/д станции Брест-Центральный - в октябре составляла от $50 до $100 за тонну в зависимости от сорта антрацита. Этот же уголь на неконтролируемой границе России и оккупированных районов Донбасса стоил от $25 до $60 за тонну, по данным ФТС.

Напомним, через фирмы-прокладки Россия продает уголь в Европу, который незаконно добывает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.